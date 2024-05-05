Münevver Karabulut'u Vahşice Öldüren Cem Garipoğlu'nun İntiharının Öncesindeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Hapishanede intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun nasıl intihar ettiği, intihar öncesinde anne babasıyla 1 saatlik sır bir görüşme yaptığı ve intihar öncesindeki son 1 ayda din adamları ile görüştüğü ortaya çıktı.

İşte SABAH'tan Mustaya Sait Özkan'ın haberinde yer alan detaylar...