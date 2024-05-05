Münevver Karabulut'u Vahşice Öldüren Cem Garipoğlu'nun İntiharının Öncesindeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Münevver Karabulut'u Vahşice Öldüren Cem Garipoğlu'nun İntiharının Öncesindeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/gunde...
Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Hapishanede intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun nasıl intihar ettiği, intihar öncesinde anne babasıyla 1 saatlik sır bir görüşme yaptığı ve intihar öncesindeki son 1 ayda din adamları ile görüştüğü ortaya çıktı.
İşte SABAH'tan Mustaya Sait Özkan'ın haberinde yer alan detaylar...
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15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılındaki otopsi görüntülerini yayınlandı. Kamuoyunun gündemine oturan fotoğraflardan sonra SABAH şimdi de Garipoğlu'nun intihar etmeden kısa bir süre önce hapishanede zamanını nasıl geçirdiğini ve neler yaptığıyla ilgili hem kamera görüntülerine hem de ayrıntılara ulaştı.
Kamera görüntülerine göre 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece uzun bir süre koridorda volta atan Garioğlu saat 03.09'da 3'üncü bölmenin kapısını tamamen kapattı. Garipoğlu 4 dakika sonra ise koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını tekrar kapattı. Bir daha da dışarıya çıkmadı. Bu esnada kamera kayıtlarına göre, avlu, iç ve dış koridor görüntülerinde koğuşa giren, çıkan kimse yoktu.
İnfaz koruma memurları 10 Ekim sabah sayımı için koğuşa geldi ve seslendi. Ancak Garipoğlu ses vermedi. İçeri giren gardiyanlar Garipoğlu'nu 3 numaralı odada başında poşet, boynunda, kırmızı renkli düğümlenmiş naylon çamaşır ipi, üstü çıplak, altında eşofman bulunur şekilde yerde yatar şekilde buldu. Görevliler hemen revir ve 112 sağlık ekiplerini haberdar etti. Yapılan sağlık kontrolünde Garipoğlu'nun vefat ettiği anlaşıldı.
Koğuş içerisinde yapılan incelemelere göre, 1 numaralı oda Garipoğlu tarafından önünde çekilebilir durumda masa ile kapalı tutulu şekilde bırakılmıştı. Bu oda içinde yapılan aramada intihar notu ya da şüpheli bir duruma rastlanmadı. 2 numaralı odada ise Garipoğlu'nun yatağı, özel eşyaları bulunuyordu. Detaylı aramalarda burada ders kitapları ve şahsi eşyalar da bulundu.
Soruşturma dosyasına giren en çarpıcı verilerden bir tanesi ise Garipoğlu'nun hapishanede görevli din adamları ile de intihar etmeden son bir ay içerisinde görüşmeler yapması oldu.
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Garipoğlu, intihar ederken başına geçirdiği poşeti, 19 Eylül 2014'te annesi tarafından kendisine verilen eşyalar ile birlikte koğuşa getirdi. İçinde elbise dolu poşetin verildiği anlar kamera kayıtlarıyla da kayıt altına alındı. Boynunda bulunan naylon çamaşır ipini ise 20 Şubat 2014'te aldı. Bu tarihte 2 adet çamaşır ipini talepte bulunarak satın aldığı kantinin fiş kayıtlarından saptandı.
Anne ve babasıyla son yüz yüze görüşmesi, intihar ettiği iddia edilen günden bir gün önce 9 Ekim 2014 tarihli Kurban Bayramı sebebiyle yaptığı açık görüştü. Anne ve babası ile 1 saat görüştü.
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