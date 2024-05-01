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Cem Garipoğlu’nun İntihar Günü: "Nöbet Çizelgesi ve Kameralar İncelensin"

Cem Garipoğlu’nun İntihar Günü: "Nöbet Çizelgesi ve Kameralar İncelensin"

Cem Garipoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.05.2024 - 18:07

Münevver Karabulut’u katleden ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölümü hakkındaki spekülasyonlar devam ediyor. Bugün Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkarken, gazeteci Barış Pehlivan, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği gün gardiyanların nöbet çizelgesinin ve cezaevindeki bazı kameraların incelenmesi gerektiğini ifade etti.

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Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti.

Cem Garipoğlu, ailesinin de yardımıyla uzun süre kaçmış ancak sonrasında teslim olarak cezaevine konulmuştu.

Cem Garipoğlu, ailesinin de yardımıyla uzun süre kaçmış ancak sonrasında teslim olarak cezaevine konulmuştu.

10 Ekim 2014 tarihinde ise Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

10 Ekim 2014 tarihinde ise Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

Garipoğlu’nun ölümü sonrasında hem kamuoyu hem de Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve cezaevinden kaçırıldığı inancına sahipti.

Garipoğlu’nun ölümü sonrasında hem kamuoyu hem de Karabulut ailesi, Cem Garipoğlu’nun ölmediği ve cezaevinden kaçırıldığı inancına sahipti.

Bugün ise Cem Garipoğlu’na yapılan otopsinin görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün ise Cem Garipoğlu’na yapılan otopsinin görüntüleri ortaya çıktı.

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Otopsi görüntülerinin yayınlanmasına rağmen Cem Garipoğlu hakkındaki iddialar devam ediyor.

Otopsi görüntülerinin yayınlanmasına rağmen Cem Garipoğlu hakkındaki iddialar devam ediyor.

Gazeteci Barış Pehlivan, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği gün ile ilgili incelenmesi gereken şeyleri paylaştı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği gün ile ilgili incelenmesi gereken şeyleri paylaştı.

“Cem Garipoğlu’nun “intihar günü” Silivri 5 No'lu Cezaevi'ndeki infaz koruma memurlarının nöbet değişiminde / mesaisinde bir gariplik olup olmadığına bakılmalı.”

“Cem Garipoğlu’nun “intihar günü” Silivri 5 No'lu Cezaevi'ndeki infaz koruma memurlarının nöbet değişiminde / mesaisinde bir gariplik olup olmadığına bakılmalı.”

“Keza Cem Garipoğlu’nun “intihar gününe” ait koğuş avlusundaki, koğuşların açıldığı koridordaki ve cezaevi çıkış kapısındaki görüntülere de bakılmalı.”

“Keza Cem Garipoğlu’nun “intihar gününe” ait koğuş avlusundaki, koğuşların açıldığı koridordaki ve cezaevi çıkış kapısındaki görüntülere de bakılmalı.”

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