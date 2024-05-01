Cem Garipoğlu’nun İntihar Günü: "Nöbet Çizelgesi ve Kameralar İncelensin"

Münevver Karabulut’u katleden ve sonrasında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölümü hakkındaki spekülasyonlar devam ediyor. Bugün Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkarken, gazeteci Barış Pehlivan, Cem Garipoğlu’nun intihar ettiği gün gardiyanların nöbet çizelgesinin ve cezaevindeki bazı kameraların incelenmesi gerektiğini ifade etti.