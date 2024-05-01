Cem Garipoğlu'nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Sağ ve Sol El Parmaklarındaki Morarmalar Dikkat Çekti
Cem Garipoğlu'nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıktı: Sağ ve Sol El Parmaklarındaki Morarmalar Dikkat Çekti
Münevvet Karabulut cinayeti Türkiye'nin hafızasındaki yerini korurken; katil Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme yaşandı. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan, Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarına ulaştı. Otopsi görüntülerinde Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti.
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İstanbul'da 2009 yılında 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve Silivri Cezaevi'nde öldüğü iddia edilen Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme yaşandı.
Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine kamuoyu bir türlü inanmadı. Ve yıllar geçmesine karşın bu olaya ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam etti. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.
Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da geçtiğimiz aylarda mezarın açılmasını ve tartışmaların son bulması yönünde savcılıktan talepte bulundu. Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.
Bilirkişi, 12 Kasım 2014 tarihinde yapılan otopsi işlemine ait video kayıtları ve fotoğraflarını 10 yıl sonra inceledi. Bilirkişi, inceleme sonucunda fotoğraf ve videoların dökümünü yaparak, raporunu hazırlayıp soruşturma dosyasına sundu.
Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması taleplerini yeniden gündeme getirdi.
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Yürütülen soruşturmanın sonucunda mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, aralarında otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri, ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulunuldu.
Tüm Türkiye'nin yıllardır konuştuğu cinayette bugüne kadar çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu iddiaların ortadan sonsuza kadar kaldırılması için gözler savcılığa çevrildi. Sır perdesi savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği kararla birlikte çözülecek. Savcılığa gönderilen dilekçede cinayetten hemen sonra yürütülen soruşturmada yaşanan eksiklikler tek tek sıralandı.
Münevver Karabulut'un ailesinin cinayet sonrası yürütülen soruşturmada aksaklıklar yaşandığını iddia etti. İşte o aksaklıklar; Münevver Karabulut'un otopsisi incelemesinin ilk aşamasında hiçbir tıp eğitimi almamış olan bir teknisyen tarafından gerçekleştirildi. Aynı eldivenle 11 adet otopsi işlemi yapıldı.Otopsiyi yapan teknisyenin eldiveninden Karabulut'un iç çamaşırına aynı anda otopsisi yapılan bir başka cesede ait sperm örneği bulaştı. Cinayet mahallinde bulunan 700 bin dolar tutarında para, emniyet görevlileri tarafından tutanağa aktarılmadı ve kaybedildi. Kameralar kırık olmamasına karşın 'kırıktır' şeklinde tutanak tutuldu.
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