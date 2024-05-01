Kiraya Fahiş Zam Yapan Emlakçılara Kötü Haber: Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı
Kiraya Fahiş Zam Yapan Emlakçılara Kötü Haber: Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı
Fahiş kira artışı yapan emlakçılara kötü haber geldi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası göç alan Mersin’de fahiş kira artışı yapan 9 emlakçı tespit edildi. Emlakçılara hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldı.
Yoğun göç alan şehirlerde emlak fiyatları arttı. Emlak fiyatlarının en çok arttığı kentlerden biri de büyük yıkımın yaşandığı Hatay ve Adana’ya yakın konumda bulunan Mersin oldu.
TİP’li avukatların dikkat çeken bir araştırma yaptı. Araştırmada, depremden hemen sonra kiralık konut fiyatlarında ortalama yüzde 50 fiyat artışı tespit edildi. Suç duyurusundan 13 ay sonra iddianame hazırlandı.
Harekete geçen savcılık, 11 Mart’ta hazırladığı iddianamede, 9 şüpheli tespit etti. İddianamede, şüphelilerin kiraları depremden hemen sonra fahiş şekilde artırmasının ‘fiyatları etkileme suçu’ kapsamında olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 2 Mayıs’ta Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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