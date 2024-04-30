23 Yaşındaki Güzellik Kraliçesi Landy Parraga Öldürüldü: Gittiği Mekanda Silahlı Saldırıya Uğradı
23 Yaşındaki Güzellik Kraliçesi Landy Parraga Öldürüldü: Gittiği Mekanda Silahlı Saldırıya Uğradı
2022 yılında Los Rios eyaletini temsil ederek 'Miss Ecuador' yarışmasına katılan Landy Parraga, gittiği mekanda uğradığı silahlı saldırı saldırıya uğradı. Parraga, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Parraga, Ekvador'da düzenlenen Miss Ecuador 2022 yarışmasına katılarak ikinci güzellik kraliçesi unvanını almıştı. Ancak Parraga'nın ilişkilerini gizli tutmaya çalıştığı bir suçluyla anıldığı biliniyor.
Ekvador'da tanınmış bir model olan 23 yaşındaki Landy Parraga, Los Rios eyaletinde gittiği mekanda silahlı saldırıya uğradı. Parraga, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay sonrası Ekvador Savcılığı'ndan yetkililer, delil toplamak ve suikastın arkasındakileri bulmak amacıyla soruşturma başlattı. Çok sayıda tutuklamaya yol açan bir organize suç yapısına yönelik soruşturma olan ve devam eden "Metastaz" davasındaki bir konuşmada güzellik kraliçesinin de adının geçtiği ortaya çıktı.
Öte yandan hayatını kaybeden uyuşturucu kaçakçısı Leandro Norero ile güzellik kraliçesinin kara para aklama suçlamasında bağlantılı olduğu yönünde iddialar da var.
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