Rusya 'Harry Potter Kalesi'ni Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Rusya 'Harry Potter Kalesi'ni Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Rusya-Ukrayna savaşında gerilime ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, Ukrayna'nın Odessa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binayı vurdu. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.
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Rusya ve Ukrayna arasında çıkan kriz can almaya devam ediyor.
Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina, dün Rusya'nın füze saldırısında vuruldu. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı.
Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün (29 Nisan Pazartesi) Ukrayna’nın Odessa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu.
Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu.
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Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odessa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.
İşte o anlar:
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