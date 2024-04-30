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Rusya 'Harry Potter Kalesi'ni Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Rusya 'Harry Potter Kalesi'ni Vurdu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Rusya Harry Potter Ukrayna
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 12:42 Son Güncelleme: 30.04.2024 - 12:43

Rusya-Ukrayna savaşında gerilime ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rusya, Ukrayna'nın Odessa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı binayı vurdu. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.

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Rusya ve Ukrayna arasında çıkan kriz can almaya devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan kriz can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina, dün Rusya'nın füze saldırısında vuruldu. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı.

Ukrayna'nın Odesa limanında yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina, dün Rusya'nın füze saldırısında vuruldu. Saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve 32 kişinin yaralandığını açıklandı.

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün (29 Nisan Pazartesi) Ukrayna’nın Odessa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) Rusya’nın dün (29 Nisan Pazartesi) Ukrayna’nın Odessa limanına düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği 32 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu.

Saldırıda, yerel halkın 'Harry Potter kalesi' olarak adlandırdığı bina vuruldu.

Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu.

Ukrayna medyasına göre binada saldırı sırasında eski milletvekili Serhiy Kivalov da bulunuyordu.
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Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odessa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Bina, Kivalov tarafından yönetilen Odessa Hukuk Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor.

İşte o anlar:

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