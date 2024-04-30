Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak Yağışa Dikkat: Günlerce Sürecek

Tüm yurt geneli yağışlı havanın etkisine altına girdi. Günlerce sürecek sağanak yağış, birçok bölgede etkili olacak. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, Güneydoğu'da sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinde olacak.