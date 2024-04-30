Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak Yağışa Dikkat: Günlerce Sürecek
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak Yağışa Dikkat: Günlerce Sürecek
Tüm yurt geneli yağışlı havanın etkisine altına girdi. Günlerce sürecek sağanak yağış, birçok bölgede etkili olacak. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, Güneydoğu'da sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinde olacak.
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Yer yer kuvvetlenen yağışlar bazı şehirlerde sel ve su baskınlarına da neden oluyor.
Nisan ayının son günlerinde yurdu saran sağanak yağışın etkisini bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son verilere göre yağışlar birçok şehrinde hafta sonuna kadar aralıksız devam edecek. Ege'nin güneyinde yer yer etkisini yitirmesi beklenen yağışların yurdun geri kalanında hafta sonu da süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmekte.
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