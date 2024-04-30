Acun Ilıcalı Satın Alacağı Takımı Açıkladı: 'En Doğru Proje'
Acun Ilıcalı Satın Alacağı Takımı Açıkladı: 'En Doğru Proje'
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bir takım daha satın alacağını duyurdu.
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Acun Ilıcalı'nın satın alacağı takım merak konusu olmuştu. İşte alacağım yeni takım belli oldu.
Acun Ilıcalı, Sloven basını Sportklub'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.
''Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" diyen Acun Ilıcalı, sözlerin şöyle devam etti: "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık."
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