Otoban Çetesinden Sürücülere 'Yumurtalı' Tuzak: "Sakın Sileceklerinizi Çalıştırmayın!"

Adana-Mersin otoyolunda 'otoban çetesinin' sürücülere yumurtalı tuzak kurduğuna ilişkin çok sayıda sosyal medya paylaşımı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü, eylemin daha önce 'Cono' olarak tabir edilen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak kentte son bir yılda herhangi bir müracaatın olmadığını açıkladı.