Yüz Binlerce Takipçisi Olan Ünlü TikTok Fenomeni Om Fahad Öldürüldü: 6 Ay Hapis Cezası Almıştı

Sosyal medya platformu TikTok’ta yüz binlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat’ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü. Fahad, geçen yıl genel ahlaka uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.