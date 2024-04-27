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Yüz Binlerce Takipçisi Olan Ünlü TikTok Fenomeni Om Fahad Öldürüldü: 6 Ay Hapis Cezası Almıştı

Yüz Binlerce Takipçisi Olan Ünlü TikTok Fenomeni Om Fahad Öldürüldü: 6 Ay Hapis Cezası Almıştı

Irak Tiktok
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.04.2024 - 14:21

Sosyal medya platformu TikTok’ta yüz binlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat’ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü. Fahad, geçen yıl genel ahlaka uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Yerel basın, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu idda etmişti. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle ''Iraklı Barbie'' olarak tanınıyordu.

Yerel basın, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu idda etmişti. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle ''Iraklı Barbie'' olarak tanınıyordu.

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı.

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, yerel medyaya yansıyan failin gözaltına alındığı haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti. Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti.

Bakanlık, yerel medyaya yansıyan failin gözaltına alındığı haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti. Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti.
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