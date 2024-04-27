Rolex'i ile Gündem Olmuştu! AK Partili Vekil Yenişehirlioğlu'nun Lüks Bir Saati Daha Ortaya Çıktı
Rolex'i ile Gündem Olmuştu! AK Partili Vekil Yenişehirlioğlu'nun Lüks Bir Saati Daha Ortaya Çıktı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelmesi sonrası tüm okları üzerine çevrilmişti. AK Parti'de çıkan 'ıstakoz' krizine saat krizi de eklendi. Yenişehirlioğlu, bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi.
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Seçim sonrası AK Parti milletvekillerinin lüks hayatlarını paylaşmaları tepki çekmişti. İlk kriz AK Parti milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz sosyal medya hesabından paylaşmasıyla çıktı. Bu krizin üzerine çok geçmeden ikinci 'ıstakoz' vakası da Mamak Belediyesi’nin AK Partili üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.
'Istakoz' krizine pahalı saatler de katıldı. Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülenmişti. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yapmıştı.
Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını silerken, yaşananlar AK Parti içinde de krize neden olmuştu. AK Partili Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından Rolex'li fotoğrafı tekrar paylaşmış ve önceki paylaşımı neden sildiğini anlatmıştı. Yenişehirlioğlu, şunları söylemişti:
"Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile twetterde görülüyor. Oysa paylaşımım instagramda duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."
Gelecek Partisi Ordu Kurucu İl Başkanı Ali Safa Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Yenişehirlioğlu'nun yeni bir lüks saatini daha ortaya çıkardı. Aydın, paylaşımında “Ne yani KOSKOCA AKPli vekil @Yenisehirlioglu sadece ROLEX ile mi idare edecekti. #Emekliler’in 17 yıllık maaşı ile alacağı bir Audemars Piguet Royal Oak’ı olmayacak mıydı! Yazıklar olsun. Tüm alın terleri(!) size, yoksulluk vatandaşa mı reva! Bir de “Tevazu” yazmışlar…” diye yazdı.
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Yenişehirlioğlu’nun kolundaki saatin Audemars Piguet Royal Oak saat olduğu ve değerinin 57 bin 571 Avro yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu anlaşıldı. İşte o paylaşım:
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Ohaa aynı AP saatten bende de var. Zamanında Mardinden 300 tl almıştım 😅
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