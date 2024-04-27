Rolex'i ile Gündem Olmuştu! AK Partili Vekil Yenişehirlioğlu'nun Lüks Bir Saati Daha Ortaya Çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelmesi sonrası tüm okları üzerine çevrilmişti. AK Parti'de çıkan 'ıstakoz' krizine saat krizi de eklendi. Yenişehirlioğlu, bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi.