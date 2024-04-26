Beklenen An Geldi: Arda Güler İlk 11'de
Beklenen An Geldi: Arda Güler İlk 11'de
Beklenen gün sonunda geldi. Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşayacak. Milli futbolcu, bu akşam Real Sociedad karşısında as kadroda sahada olacak.
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Arda Güler'e Carlo Ancelotti'den beklediği iyi haber geldi.
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başlamış olacak.
İşte o paylaşım:
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