Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bu da Oldu! Boşandığı İçin Lokma Döktürdü

Bu da Oldu! Boşandığı İçin Lokma Döktürdü

Bursa Boşanma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 19:03

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayanlar garip bir olayla karışılaştı. Bir yurttaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde Karsak Camii önünde cuma namazı çıkışı, boşandığı için lokma dağıttıran Umut Yiğit, gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde Karsak Camii önünde cuma namazı çıkışı, boşandığı için lokma dağıttıran Umut Yiğit, gazeteciye açıklamalarda bulundu.

"Çok şükür boşandım, kurtuldum'' diyen Yiğit sözlerine şöyle devam etti: ''Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin."

"Çok şükür boşandım, kurtuldum'' diyen Yiğit sözlerine şöyle devam etti: ''Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin."

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın