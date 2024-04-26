Bu da Oldu! Boşandığı İçin Lokma Döktürdü
Bu da Oldu! Boşandığı İçin Lokma Döktürdü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayanlar garip bir olayla karışılaştı. Bir yurttaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.
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Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde Karsak Camii önünde cuma namazı çıkışı, boşandığı için lokma dağıttıran Umut Yiğit, gazeteciye açıklamalarda bulundu.
"Çok şükür boşandım, kurtuldum'' diyen Yiğit sözlerine şöyle devam etti: ''Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin."
İşte o anlar:
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