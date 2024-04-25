10 Yıl Süren Kavga Bitti: Savaş Ay'ın Mirası Paylaşıldı
10 Yıl Süren Kavga Bitti: Savaş Ay'ın Mirası Paylaşıldı
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Savaş Ay, 2011 yılında gırtlak kanserine yenilerek hayatını kaybetmişti.
Savaş Ay, tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, vasiyetnamenin iptali için dava açmış ve kazanmıştı.
Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açtı. 2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay'ın bankadaki parasının nasıl paylaşılacağına dair mahkeme kararı verildi.
Mahkeme, banka hesabındaki paraların mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.
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