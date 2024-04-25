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10 Yıl Süren Kavga Bitti: Savaş Ay'ın Mirası Paylaşıldı

10 Yıl Süren Kavga Bitti: Savaş Ay'ın Mirası Paylaşıldı

Gazeteci
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 09:45

Ünlü gazeteci Savaş Ay'ın mirasıyla ilgili 10 yıl süren davada karar çıktı. Mahkeme bankadaki paranın mirasçılar arasında eşit paylaştırılmasına karar verdi. 

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Savaş Ay, 2011 yılında gırtlak kanserine yenilerek hayatını kaybetmişti.

Savaş Ay, 2011 yılında gırtlak kanserine yenilerek hayatını kaybetmişti.

Savaş Ay, tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, vasiyetnamenin iptali için dava açmış ve kazanmıştı.

Savaş Ay, tüm mirasını ilk eşinden olan oğlu Ulaş Can Ay'a bırakmıştı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, vasiyetnamenin iptali için dava açmış ve kazanmıştı.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açtı. 2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay'ın bankadaki parasının nasıl paylaşılacağına dair mahkeme kararı verildi.

Sanem Dolun Ay ve Ulaş Can Ay, 10 yıl önce mirasın korunması ve adil bir şekilde dağıtılması için 'terekenin tespiti' davası açtı. 2011 yılında vefat eden gazeteci Savaş Ay'ın bankadaki parasının nasıl paylaşılacağına dair mahkeme kararı verildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; mahkeme, Ay'ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay'ın açtığı davayı lehine sonuçlandırdı.

Mahkeme, banka hesabındaki paraların mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.

Mahkeme, banka hesabındaki paraların mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Savaş Ay'ın miras davası sonuçlanmış oldu.
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