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36 Saat Yoğun Bakımda Kaldı: Otomattan Aldığı Kahve Az Kalsın Öldürüyordu!

36 Saat Yoğun Bakımda Kaldı: Otomattan Aldığı Kahve Az Kalsın Öldürüyordu!

İspanya kahve yoğun bakım
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.04.2024 - 18:32

İspanya’nın Palma de Mallorca adasında bulunan Son Sant Joan havaalanında şoke eden bir olay yaşandı. Bir otomattan kahve alan kişi az kalsın canından oluyordu.

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İspanya’nın Palma de Mallorca adasında bulunan Son Sant Joan havaalanında bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı.

İspanya’nın Palma de Mallorca adasında bulunan Son Sant Joan havaalanında bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, İspanya’da 21 yaşında ismi açıklanmayan kişi, havaalanında bulunan bir otomattan içtiği kahve nedeniyle fenalaştı ve yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Havayolu çalışanı bir kadın havaalanındaki otomattan kendine bir fincan kahve aldı. Kahveyi içtiğinde tuhaf bir tat fark etti. Fincanına daha yakından inceleyince dehşete düştü çünkü bardağın dibinde birkaç tane ürpertici böceğin dolaştığını gördü.Birkaç dakika sonra midesi bulanmaya başlayınca tuvalete koştu. Durumu kötüleşti. Geçirdiği anafilaktik şok nedeniyle yüzü ve boğazı şişti, nefes almakta zorluk yaşadı. Yaşam mücadelesi veren kadının arkadaşlarına fenalaşmadan önce attığı son mesajda 'Göremiyorum' dediği ortaya çıktı.

Havayolu çalışanı bir kadın havaalanındaki otomattan kendine bir fincan kahve aldı. Kahveyi içtiğinde tuhaf bir tat fark etti. Fincanına daha yakından inceleyince dehşete düştü çünkü bardağın dibinde birkaç tane ürpertici böceğin dolaştığını gördü.Birkaç dakika sonra midesi bulanmaya başlayınca tuvalete koştu. Durumu kötüleşti. Geçirdiği anafilaktik şok nedeniyle yüzü ve boğazı şişti, nefes almakta zorluk yaşadı. Yaşam mücadelesi veren kadının arkadaşlarına fenalaşmadan önce attığı son mesajda 'Göremiyorum' dediği ortaya çıktı.

Fenalaşan kadın bilincini kaybetmesinin ardından Palma hastanesine kaldırıldı ve burada doğrudan yoğun bakıma alındı. İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya konuşan kadın, yoğun bakım ünitesine geldiğinde erkek arkadaşına 'Bir ceset gelmediği için şükret'” dendiğini belirtti.

Fenalaşan kadın bilincini kaybetmesinin ardından Palma hastanesine kaldırıldı ve burada doğrudan yoğun bakıma alındı. İspanyol haber sitesi Ultima Hora'ya konuşan kadın, yoğun bakım ünitesine geldiğinde erkek arkadaşına 'Bir ceset gelmediği için şükret'” dendiğini belirtti.

Havaalanı çalışanı, tam 36 saatini yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Yaşadığı korkuyu ise “Kendimi tüm o tüplerle tek başıma görmek beni çok kötü hissettirdi” sözleriyle özetledi.Genç kadın hastaneye kaldırılmadan önce otomat sahibi markayı arayarak böcek dolu bardaktan bahsetti ancak tatmin edici bir cevap alamadı. Kadının ailesi, böceklerin varlığının kamu sağlığına karşı işlenmiş bir suç olabileceğini söyleyerek polise şikayette bulundu. Aile, makinenin bakım ve onarımının açıkça kötü yapıldığını da sözlerine ekledi.

Havaalanı çalışanı, tam 36 saatini yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Yaşadığı korkuyu ise “Kendimi tüm o tüplerle tek başıma görmek beni çok kötü hissettirdi” sözleriyle özetledi.Genç kadın hastaneye kaldırılmadan önce otomat sahibi markayı arayarak böcek dolu bardaktan bahsetti ancak tatmin edici bir cevap alamadı. Kadının ailesi, böceklerin varlığının kamu sağlığına karşı işlenmiş bir suç olabileceğini söyleyerek polise şikayette bulundu. Aile, makinenin bakım ve onarımının açıkça kötü yapıldığını da sözlerine ekledi.

Havalimanı ise söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını belirtti, olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşandığını açıkladı.

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