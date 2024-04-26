İlber Ortaylı'dan Ayasofya Tepkisi: ''Allah Cezanı Versin Senin''
İlber Ortaylı'dan Ayasofya Tepkisi: ''Allah Cezanı Versin Senin''
Ünlü Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Müjdat Gezen ile Bizim Ev programına katılan İlber Ortaylı, Ayasofya Camii ile ilgili konuştu.
İlber Ortaylı, müzeden ibadethaneye çevrilen Ayasofya'ya ilişkin "Namaz kılmak için gudubet bir bina" dedi.
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, şunları söyledi: "'Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim. Sultanahmet'te namaz kılınır, Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman yatıp kalkıp secde edip rükuya varıp 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz, adamın ruhunu karartıyor o yapı."
İlber Ortaylı'yı destekleyen Müjdat Gezen ise "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque" dedi.
Bunun üzerine Ayasofya'ya ilişkin son bir açıklama daha yapan Ortaylı, şunları kaydetti: "Açarsın Blue Mosque, gök önünde şey önünde... Burası sana göre değil. Bura kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden... Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu bütün Müslümanlar? Etrafında dönüyor."
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Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açılmıştı.
İşte o anlar:
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