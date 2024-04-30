İskoçya’nın İlk 'Beyaz Olmayan' ve Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf İstifa Etti
İskoçya’nın İlk 'Beyaz Olmayan' ve Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf İstifa Etti
Geçtiğimiz yıl Hamza Yusuf, İskoçya’nın ilk ‘beyaz olmayan’ ve Müslüman başbakanı olmuştu. Ancak Bute House’ta gerçekleştirdiği basın açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı Nicola Sturgeon, geçtiğimiz şubat ayında görevinden ve parti başkanlığından istifa etmesi sonrası parti başkanlığına aday olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf liderlik yarışını kazanmıştı.
Böylelikle İskoçya’nın ilk ‘beyaz olmayan’ ve Müslüman başbakanı oldu.İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ilk kez Müslüman bir siyasetçi olarak adını tarihe yazdırmıştı. Hamza Yusuf, görevinin ilk gününde resmi başbakanlık konutu olan Bute House’da namaz kılmıştı.
Yusuf, bugün (29 Nisan) Türkiye saati ile 14.00’te Bute House’ta basın açıklaması gerçekleştirdi ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Basın açıklamasında sözlerine basın emekçilerine teşekkür ederek başlayan Yusuf, İskoçya Yeşiller Partisi ile anlaşmalarının bozulmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Görevinin sonlanmasının ardından da Yeşiller Partisi ile resmî olmasa da ilişkilerinin devam edeceğini söyledi.
Ülkenin ilk Müslüman başbakanı olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Yusuf, partisi SNP’nin yeni bir başkan seçene kadar görevde kalacağını sözlerine ekledi.
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