MEB Harekete Geçti: 23 Nisan'da Erkek Öğrenciler, Etek Giyip Peçe Takarak Oynadı

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda 4 erkek öğrenciye etek giyip peçe takarak oynadı. Bu görüntüler sonrası okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.