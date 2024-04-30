Görüş Bildir
Haberler
Gündem
MEB Harekete Geçti: 23 Nisan'da Erkek Öğrenciler, Etek Giyip Peçe Takarak Oynadı

MEB Harekete Geçti: 23 Nisan'da Erkek Öğrenciler, Etek Giyip Peçe Takarak Oynadı

Tokat MEB 23 Nisan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 10:03

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda 4 erkek öğrenciye etek giyip peçe takarak oynadı. Bu görüntüler sonrası okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda meydana geldi.

Olay, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda meydana geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın