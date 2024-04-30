MEB Harekete Geçti: 23 Nisan'da Erkek Öğrenciler, Etek Giyip Peçe Takarak Oynadı
MEB Harekete Geçti: 23 Nisan'da Erkek Öğrenciler, Etek Giyip Peçe Takarak Oynadı
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Olay, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda meydana geldi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.
Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.
İşte o anlar:
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