Aydın Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Müjde: 33 Bin 250 TL Promosyon
Aydın Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Müjde: 33 Bin 250 TL Promosyon
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler için büyük bir adım atıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bankalar ile gerçekleştirdiği promosyon ihalesi sonuçlandı. İhale sonucunda Büyükşehir Belediyesi işçileri 33 bin 250 TL promosyon alacak. Promosyonlar Haziran ayının ilk haftasında, tek seferde çalışanların hesaplarına yatırılacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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