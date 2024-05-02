Cem Garipoğlu’nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Baba Süreyya Karabulut Çağrısını Yeniledi

“İşi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“