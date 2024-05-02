Cem Garipoğlu’nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Baba Süreyya Karabulut Çağrısını Yeniledi
Cem Garipoğlu’nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Baba Süreyya Karabulut Çağrısını Yeniledi
Münevver Karabulut’u vahşice öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’na yapılan otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, fotoğrafların “inandırıcı” olmadığını ve mezarın açılmasını gerektiğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmesi sonrasında olayla ilgili şaibeler giderek büyümüştü.
Münevver Karabulut’un ailesi Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını isterken, Garipoğlu’na yapılan otopsinin fotoğrafları yayınlanmıştı.
Bir televizyon programında konuşan Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.
Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.“
Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın