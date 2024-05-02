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Cem Garipoğlu’nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Baba Süreyya Karabulut Çağrısını Yeniledi

Cem Garipoğlu’nun Otopsi Fotoğrafları Ortaya Çıkmıştı: Baba Süreyya Karabulut Çağrısını Yeniledi

Cem Garipoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.05.2024 - 16:19

Münevver Karabulut’u vahşice öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’na yapılan otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, fotoğrafların “inandırıcı” olmadığını ve mezarın açılmasını gerektiğini ifade etti.

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Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmesi sonrasında olayla ilgili şaibeler giderek büyümüştü.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmesi sonrasında olayla ilgili şaibeler giderek büyümüştü.

Münevver Karabulut’un ailesi Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını isterken, Garipoğlu’na yapılan otopsinin fotoğrafları yayınlanmıştı.

Münevver Karabulut’un ailesi Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını isterken, Garipoğlu’na yapılan otopsinin fotoğrafları yayınlanmıştı.

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Bir televizyon programında konuşan Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Bir televizyon programında konuşan Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.“

Dava sürecinde adli tıp kurumunda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: “Fotoğraflarla bu iş olur mu? Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte adli tıp kurumunda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim.“

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

İşi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim.“

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