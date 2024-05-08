Artık Muradına Eriyor: Hollandalı Sevgilisiyle Evlenmeye Hazırlanan Karsu Düğüne Kraliçeyi Çağırdı
Artık Muradına Eriyor: Hollandalı Sevgilisiyle Evlenmeye Hazırlanan Karsu Düğüne Kraliçeyi Çağırdı
Sevilen şarkıcı Karsu, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama’yla dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Hollandalı Türk şarkıcı Karsu düğününe Hollanda kraliçesini de çağırdı.
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Güçlü sesi kadar bitmek tükenmek enerjisiyle de tanıdığımız Hollandalı Türk şarkıcı Karsu son zamanların popüler şarkıcıları arasındaki yerini koruyor. Kendisi Mustafa Sandal'ın Jest Oldu şarkısıyla hayatımıza girmişti.
Müziğe çok küçük yaşlarda başladığını bildiğimiz güzel şarkıcı başta piyano olmak üzere birçok enstrümanla da kulaklarımızın pasını siliyor.
6 Şubat depremlerinde
Cumhuriyetimizin 100. yılında Londra'da özel olarak yaptığı konuşma ile hepimize duygu seli yaşatan ünlü şarkıcının "Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün olduğum kadın, sanatçı, piyanist ve müzisyen olabildim." sözleri göğsümüzü kabartmıştı.
Kariyerini arşa çıkarıp ülke ülke gezerek konser veren Karsu'nun özel hayatı da magazin gündeminin ilgi alanında tabii.
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Belki haberiniz vardır, Karsu dopdolu aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce evlilik teklifi almıştı.
Evlilik teklifini "Evet dedim" notuyla paylaşan sempatik şarkıcının aşık olduğu adam da takipçileri tarafından çok beğenilmiş ve ikilinin her karesi "maşallah" dedirtmişti.
Geçtiğimiz gün Hollanda’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 79.yılında Amstel Kanalı’nda sahne alan Karsu Dönmez'in konserine Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte gibi önemli isimler katıldı.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; haziran ayının sonuna doğru nikah masasına oturma planı yapan Karsu 300 kişilik bir kır düğünü hayal ettiğini de anlatmıştı.
Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğün yapacağını her fırsatta belirten Karsu, nikahına Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.
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