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Artık Muradına Eriyor: Hollandalı Sevgilisiyle Evlenmeye Hazırlanan Karsu Düğüne Kraliçeyi Çağırdı

Artık Muradına Eriyor: Hollandalı Sevgilisiyle Evlenmeye Hazırlanan Karsu Düğüne Kraliçeyi Çağırdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.05.2024 - 12:44

Sevilen şarkıcı Karsu, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama’yla dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Hollandalı Türk şarkıcı Karsu düğününe Hollanda kraliçesini de çağırdı.

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Güçlü sesi kadar bitmek tükenmek enerjisiyle de tanıdığımız Hollandalı Türk şarkıcı Karsu son zamanların popüler şarkıcıları arasındaki yerini koruyor. Kendisi Mustafa Sandal'ın Jest Oldu şarkısıyla hayatımıza girmişti.

Güçlü sesi kadar bitmek tükenmek enerjisiyle de tanıdığımız Hollandalı Türk şarkıcı Karsu son zamanların popüler şarkıcıları arasındaki yerini koruyor. Kendisi Mustafa Sandal'ın Jest Oldu şarkısıyla hayatımıza girmişti.

Müziğe çok küçük yaşlarda başladığını bildiğimiz güzel şarkıcı başta piyano olmak üzere birçok enstrümanla da kulaklarımızın pasını siliyor.

Müziğe çok küçük yaşlarda başladığını bildiğimiz güzel şarkıcı başta piyano olmak üzere birçok enstrümanla da kulaklarımızın pasını siliyor.

6 Şubat depremlerinde

6 Şubat depremlerinde

Cumhuriyetimizin 100. yılında Londra'da özel olarak yaptığı konuşma ile hepimize duygu seli yaşatan ünlü şarkıcının "Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün olduğum kadın, sanatçı, piyanist ve müzisyen olabildim." sözleri göğsümüzü kabartmıştı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Londra'da özel olarak yaptığı konuşma ile hepimize duygu seli yaşatan ünlü şarkıcının "Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün olduğum kadın, sanatçı, piyanist ve müzisyen olabildim." sözleri göğsümüzü kabartmıştı.

Bu Cumhuriyet'in kızı olduğumu çok iyi biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugün olduğum kadın, sanatçı, piyanist ve müzisyen olabildim. Yüz yıl önce Atatürk bunu başardı. Birçok kadın gibi bunun farkındayım. Bir kadın olarak doktor olup birinin hayatını kurtarabilirsiniz. Bir kadın olarak voleybolcu olup ülkeyi gururlandırabilirsiniz. Bir kadın olarak pilot olabilirsiniz. Sabiha Gökçen gibi Dünya'yı görmeleri için dünyanın her yerinden diğer kadınları gezdirebilirsiniz. Öğretmen olup, gelecek nesilleri eğitebilirsiniz. Anne olabilirsin. Önümüzdeki 100 yıl boyunca aynı haklara sahip olacak bir kız çocuğun annesi olabilirsiniz. Ne mutlu Türküm diyene!

Kariyerini arşa çıkarıp ülke ülke gezerek konser veren Karsu'nun özel hayatı da magazin gündeminin ilgi alanında tabii.

Kariyerini arşa çıkarıp ülke ülke gezerek konser veren Karsu'nun özel hayatı da magazin gündeminin ilgi alanında tabii.
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Belki haberiniz vardır, Karsu dopdolu aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce evlilik teklifi almıştı.

Belki haberiniz vardır, Karsu dopdolu aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama’dan 2 yıl önce evlilik teklifi almıştı.

Evlilik teklifini "Evet dedim" notuyla paylaşan sempatik şarkıcının aşık olduğu adam da takipçileri tarafından çok beğenilmiş ve ikilinin her karesi "maşallah" dedirtmişti.

Evlilik teklifini "Evet dedim" notuyla paylaşan sempatik şarkıcının aşık olduğu adam da takipçileri tarafından çok beğenilmiş ve ikilinin her karesi "maşallah" dedirtmişti.

Geçtiğimiz gün Hollanda’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 79.yılında Amstel Kanalı’nda sahne alan Karsu Dönmez'in konserine Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte gibi önemli isimler katıldı.

Geçtiğimiz gün Hollanda’nın Alman işgalinden kurtuluşunun 79.yılında Amstel Kanalı’nda sahne alan Karsu Dönmez'in konserine Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte gibi önemli isimler katıldı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; haziran ayının sonuna doğru nikah masasına oturma planı yapan Karsu 300 kişilik bir kır düğünü hayal ettiğini de anlatmıştı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; haziran ayının sonuna doğru nikah masasına oturma planı yapan Karsu 300 kişilik bir kır düğünü hayal ettiğini de anlatmıştı.

Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğün yapacağını her fırsatta belirten Karsu, nikahına Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğün yapacağını her fırsatta belirten Karsu, nikahına Hollanda Kraliçesi Maxima’yı da davet etti.

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