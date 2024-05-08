Dava Açmışlar: Sahte Doğum Yaptığı İddiasıyla Olay Olan Özlem Öz ve Eşi Tayyar Öz'den Yalanlama Geldi
Dava Açmışlar: Sahte Doğum Yaptığı İddiasıyla Olay Olan Özlem Öz ve Eşi Tayyar Öz'den Yalanlama Geldi
Dilan Polat'ın tutuklanmasından sonra başlayan fenomen davasının en çok konuşulan isimlerinden olan Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Erkek bebek beklerken düşük yaptığı, ardından bir taşıyıcı anne bulduğu söylenen Özlem Öz ve eşinden bu büyük ithamlar hakkında ilk kez beraber kamera karşısına geçeren davacı olduklarını duyurdu.
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Sosyal medya kullanıp da Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin adını duymayan, paylaşımlarına denk gelmeyen kalmamıştır.
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından sonra Avukat Feyza Altun'un "Bu ikisine de bakmamız lazım arkadaşlar" diyerek öne çıkardığı fenomen çiftin hayatları ve paylaşımları mercek altına alınmış durumda.
Şimdilerde "Tayyargiller" olarak adlandırılan çift haklarında; suç işlemek için örgüt kurma, suç işemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek gibi beş ayrı suçtan soruşturma açılınca lüks hayatlarını kısa süreliğine kenara bırakmış "biz normal bir aileyiz" mesajı verecek paylaşımlar yapmıştı.
Hem kendi haklarında hem de satışı yaptıkları kendi markalarının ürünleri hakkında çeşitli iddiaların dolaştığı aile 19 Nisan'da dördüncü bebeklerini kucaklarına almıştı.
Doğuma kadar her anını sosyal medyadan paylaşan Özlem Öz elbette doğuma girmeden önce de yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.
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Üç kızından sonra ilk kez bir erkek bebeği olan Özlem Öz'ün sahte bir doğum senaryosu yürüttüğü iddiaları gündemde büyük ses getirdi.
Düşük yaptığı söylenen Özlem Öz'ün Kıbrıs'ta bir taşıyıcı anne bulduğu, paylaşımlarındaki zamanla da kendi doğum zamanı uysun diye o anneye de erken doğum yapmaya zorladığı iddiaları "yok artık!" dedirtmişti.
İddialar epey ciddi olunca bir süre koruduğu sessizliğini bozan Özlem Öz, "kızlarımızı ve oğlumuzu martılar getirdi" diyerek haberleri tiye almıştı.
Özlem ve Tayyar Öz çifti oğulları Emir Ege'yi kucakları aldıkları günden bu yana bu tarz haberlerin artmasından sonra ilk kez beraber kamera karşısına geçerek açıklama yaptı.
Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği yapan Tayyargiller'e bir takipçilerinden "hakkınızda bu kadar iddia varken neden dava etmiyorsunuz?" sorusu geldi.
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Özlem Öz "Avukatlarımız yaklaşık 15 gün önce gerek kişileri ve yerleri dava ettiler. Ama biz bu konuyu çok fazla dile getirmek istemiyoruz. Şu zamana kadar sosyal medyadan kimseye cevap vermedik. Asılsız olan, iftira olan her şeye karşı avukatlarımız gerekeni yapacaklar" ifadelerini kullandı.
Tayyar Öz de "Bizi sevmeyenler bile diyorlar ki 'artık bu kadarı fazla'. Her gün yeni bir iftira, her gün yalan bir haber. Gerçekten sıkıldık. Hangi birine cevap vereceğiz..." dedi.
"Bunları yapanların yanına kar bırakmayacağız. Oradan öyle görünüyor ama öyle değil..."
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