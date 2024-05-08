Dava Açmışlar: Sahte Doğum Yaptığı İddiasıyla Olay Olan Özlem Öz ve Eşi Tayyar Öz'den Yalanlama Geldi

Dilan Polat'ın tutuklanmasından sonra başlayan fenomen davasının en çok konuşulan isimlerinden olan Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Erkek bebek beklerken düşük yaptığı, ardından bir taşıyıcı anne bulduğu söylenen Özlem Öz ve eşinden bu büyük ithamlar hakkında ilk kez beraber kamera karşısına geçeren davacı olduklarını duyurdu.