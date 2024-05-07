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Ajda Pekkan Türk Müzik Tarihine Damga Vuracak Stadyum Konserinde Kendisine Kimlerin Eşlik Edeceğini Açıkladı

Ajda Pekkan Türk Müzik Tarihine Damga Vuracak Stadyum Konserinde Kendisine Kimlerin Eşlik Edeceğini Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.05.2024 - 19:46

Türk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İlk kez stadyumda konser verecek olan Pekkan, konserinde kendisine kimlerin eşlik edeceğini de açıkladı.

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Türk pop müziğinin değerli sanatçıları arasında yer alan, her giydiği ve her açıklaması manşetlere taşınan Ajda Pekkan magazinin kıymetli isimlerinden.

Türk pop müziğinin değerli sanatçıları arasında yer alan, her giydiği ve her açıklaması manşetlere taşınan Ajda Pekkan magazinin kıymetli isimlerinden.

Son dönmelerde yaptırdığı estetiklerle de zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Pekkan daha çok kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönmelerde yaptırdığı estetiklerle de zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Pekkan daha çok kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk müziğine büyük katkılarda bulunan ünlü sanatçı şimdilerde kariyerinde daha önce hiç yapmadığı bir organizasyona imza atmak için hazırlanıyor.

Türk müziğine büyük katkılarda bulunan ünlü sanatçı şimdilerde kariyerinde daha önce hiç yapmadığı bir organizasyona imza atmak için hazırlanıyor.

"Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adıyla ilk kez bir stadyumda konser vermeye hazırlanan Süperstar'ımız gönüllere taht kurmuş şarkılarını hayranları için seslendirecek.

"Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adıyla ilk kez bir stadyumda konser vermeye hazırlanan Süperstar'ımız gönüllere taht kurmuş şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan efsane şarkılarını Türkiye’nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan efsane şarkılarını Türkiye’nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.

Ajda Pekkan muhteşem bir görsel şova da imza atacak.

Merakla beklenen konser öncesinde basınla bir araya gelen Ajda Pekkan, “Ben hayatımda ilk defa bir stadyum konseri vereceğim. Yıllar sonra bu mertebede ve bu kadar büyük bir yerde çıkmak, heyecan verici. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey çok güzel olur. Güzel bir proje oldu. Biz çok sıkı çalışıyoruz” dedi.

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Süperstar, yeni jenerasyondan da çok beğendiği isimler olduğunu söyledi.

Süperstar, yeni jenerasyondan da çok beğendiği isimler olduğunu söyledi.

“Onların bazılarıyla düetim var, onlar için şarkılar yaptım. Tabii bu aşamada fırtına gibi koşturuyoruz. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Sadece görsel değil fiziki olarak da aynı zamanda enerji ve sinerji olarak da çok değerli arkadaşlarımızla; hem orkestra arkadaşlarımız, hem de bana eşlik edecek arkadaşlarımızla çok güzel ilerliyoruz” 

Çok güzel bir konser olacağına inandığını belirten Pekkan, “Konsere geri sayım başladı. O gece olsa da çok güzel geçse gibi bir düşüncemiz var. Tabii biraz daha farklı bir konsept, bir şarkıcı olarak böyle bir deneyimi ilk defa yaşayacağım için benim ve arkadaşlarım için çok önemli. Bir sporcu gibi hazırlanmaya başladım. 2 kilo alsam deliriyorum. 2 kilo bana 10 kilo gibi geliyor. Diyete başladım, spor yapıyorum. Dikkatli yaşıyorum, hepimizin sağlıklı yaşamaya ihtiyacı var. Göz önünde olsam bile çok soyut yaşamayı seven bir insanım. Çünkü o zaman daha verimli olabiliyorum. Düşünebiliyorum, beyinsel olarak daha akıcı oluyor her şey” ifadelerini kullandı.

Süperstar "Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim" dedi.

Süperstar "Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim" dedi.

Kimler geldi, kimler geçti. Hiç kimse Ajda Pekkan’ı geçemedi” şeklindeki bir soruya ise Ajda Pekkan şöyle yanıt verdi:

“Çok zor bir hayat, özen, özveri isteyen bir hayat, hayattan bir anlamda da kopuk oluyorsunuz, Ajda Pekkan’ın arkasından koşmaya başlıyorsunuz Ajda Pekkan artık ne yaptıysa yaptı bu zamana kadar ama şimdi Ajda Pekkan’ın keyfini ben yaşıyorum. Türkiye’den vazgeçemedim, bir hayat çizgisine baktığınız zaman bir sen varsın diyorsunuz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kendimden de vatanımdan da vazgeçemedim. Madem bir karar verdim, hem kıymetini bilmek hem de en iyi olmak için çalıştım.”

Pekkan yeni şarkıların da geleceğini aktararak, “Bu koşturmanın içinde albüm gelecek, hani bazen bir hedef koyuyorsunuz bunu şu zaman yapacağım diye ama olmuyor, keyfimiz olmuyor, bu biraz da keyif işi artık, eski koşturmalar yok. Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim” dedi.

Haberiyle pek çoğumuzu şimdiden heyecanlandıran 12 Haziran'daki dev konserin biletleri de satışa çıktı. Dudak uçuklatan bilet fiyatları da gözden kaçacak gibi değildi.

Haberiyle pek çoğumuzu şimdiden heyecanlandıran 12 Haziran'daki dev konserin biletleri de satışa çıktı. Dudak uçuklatan bilet fiyatları da gözden kaçacak gibi değildi.

BWO Entertainment tarafından, JRO Yatırım ve missafir.com destekleriyle düzenlenen ve yaklaşık 40 bin kişinin izleyeceği bu devasa konserin biletleri Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’te satışta.

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