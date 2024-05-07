Ajda Pekkan Türk Müzik Tarihine Damga Vuracak Stadyum Konserinde Kendisine Kimlerin Eşlik Edeceğini Açıkladı
Ajda Pekkan Türk Müzik Tarihine Damga Vuracak Stadyum Konserinde Kendisine Kimlerin Eşlik Edeceğini Açıkladı
Türk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İlk kez stadyumda konser verecek olan Pekkan, konserinde kendisine kimlerin eşlik edeceğini de açıkladı.
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Türk pop müziğinin değerli sanatçıları arasında yer alan, her giydiği ve her açıklaması manşetlere taşınan Ajda Pekkan magazinin kıymetli isimlerinden.
Son dönmelerde yaptırdığı estetiklerle de zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Pekkan daha çok kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Türk müziğine büyük katkılarda bulunan ünlü sanatçı şimdilerde kariyerinde daha önce hiç yapmadığı bir organizasyona imza atmak için hazırlanıyor.
"Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adıyla ilk kez bir stadyumda konser vermeye hazırlanan Süperstar'ımız gönüllere taht kurmuş şarkılarını hayranları için seslendirecek.
Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan efsane şarkılarını Türkiye’nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.
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Süperstar, yeni jenerasyondan da çok beğendiği isimler olduğunu söyledi.
Süperstar "Bundan sonra Ajda Pekkan benim hobim" dedi.
Haberiyle pek çoğumuzu şimdiden heyecanlandıran 12 Haziran'daki dev konserin biletleri de satışa çıktı. Dudak uçuklatan bilet fiyatları da gözden kaçacak gibi değildi.
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