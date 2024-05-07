Ajda Pekkan Türk Müzik Tarihine Damga Vuracak Stadyum Konserinde Kendisine Kimlerin Eşlik Edeceğini Açıkladı

“Onların bazılarıyla düetim var, onlar için şarkılar yaptım. Tabii bu aşamada fırtına gibi koşturuyoruz. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için bayağı bir çaba sarf ediyoruz. Sadece görsel değil fiziki olarak da aynı zamanda enerji ve sinerji olarak da çok değerli arkadaşlarımızla; hem orkestra arkadaşlarımız, hem de bana eşlik edecek arkadaşlarımızla çok güzel ilerliyoruz”

Çok güzel bir konser olacağına inandığını belirten Pekkan, “Konsere geri sayım başladı. O gece olsa da çok güzel geçse gibi bir düşüncemiz var. Tabii biraz daha farklı bir konsept, bir şarkıcı olarak böyle bir deneyimi ilk defa yaşayacağım için benim ve arkadaşlarım için çok önemli. Bir sporcu gibi hazırlanmaya başladım. 2 kilo alsam deliriyorum. 2 kilo bana 10 kilo gibi geliyor. Diyete başladım, spor yapıyorum. Dikkatli yaşıyorum, hepimizin sağlıklı yaşamaya ihtiyacı var. Göz önünde olsam bile çok soyut yaşamayı seven bir insanım. Çünkü o zaman daha verimli olabiliyorum. Düşünebiliyorum, beyinsel olarak daha akıcı oluyor her şey” ifadelerini kullandı.