Annesi Suphiye Orancı'ya Kavuşmak İsteyen Duygu Nebioğlu Babası Metin Akpınar'a Yine Sitem Etti!
Annesi Suphiye Orancı'ya Kavuşmak İsteyen Duygu Nebioğlu Babası Metin Akpınar'a Yine Sitem Etti!
Müge Anlı'nın programına çıkarak yıllar önce görüştüğü annesi Suphiye Orancı'ya kavuşmak isteyen Duygu Nebioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Nebioğlu, öz babası Metin Akpınar'a yönelik sözleriyle bir kez daha gündem oldu.
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Yeşilçam efsanesi Metin Akpınar'ın 1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı birliktelikten dünyaya gelen ikizlerinin olduğunu öğrenmeyen kalmamıştır.
Usta oyuncuya açtığı babalık davası ve DNA sonuçlarıyla Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu babasından sonra annesine de kavuşmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
En son 2010 yılında bir telefon görüşmesi yaptığı annesi Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ve başta İbrahim Tatlıses ve Metin Akpınar'ın filmlerinden figüran olarak rol aldığı ortaya çıkmıştı.
Programın her saniyesinde yeni bir iddianın ortaya atılmasıyla işler biraz karışmıştı. Tek yumurta ikizleri olan Duygu ve Sevgi'nin anneleri Suphiye tarafından iki aylık bebekken Antalya'nın bir köyündeki bakıcı kadına bıraktığı söylenmişti.
Almanya'da ulaşılan annesi Suphiye Orancı'nın konuşmak istememesi üzerine yapılan paylaşımlara sert çıkan Duygu Nebioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalar da dikkat çekmeye başlamıştı.
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Zaman zaman kızgın zaman zaman da özlem dolu sözler sarf eden Nebioğlu bu sefer de sitemkar çıkışlarına yenisini ekledi.
Öz babası olduğunu kanıtladığı oyuncu Metin Akpınar'ın "Büyük kalabalıklar içinde yalnızız" sözlerini alıntılayan Duygu Nebioğlu şu ifadeleri kullandı:
"Kıvırcıklarını, sayamadığım benlerini, yumuşacık sakallarını, burun deliklerini sevdiğim için yalnızlığını görememişim. Siz ünlüler, parayla yalnızlığını giderecek insanlar değildiniz."
"Yalnızlığın tek gecelerde bitmeyeceğini biliyordun. Senin yalnızlığının içinde kalabalık çocuklar vardı. Siz o tenekelerin içinde sesimizi duymadınız"
Duygu Nebioğlu'nun "Yalnızlık" şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
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