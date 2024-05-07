Annesi Suphiye Orancı'ya Kavuşmak İsteyen Duygu Nebioğlu Babası Metin Akpınar'a Yine Sitem Etti!

Müge Anlı'nın programına çıkarak yıllar önce görüştüğü annesi Suphiye Orancı'ya kavuşmak isteyen Duygu Nebioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Nebioğlu, öz babası Metin Akpınar'a yönelik sözleriyle bir kez daha gündem oldu.