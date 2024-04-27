Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da Annesinin Karalandığı Mesajını Görünce Okları Metin Akpınar'a Çevirdi!

Duygu Nebioğlu annesiyle olan son konuşmasını da şöyle anlatmıştı: 'İkisi Almanya'daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı. 2010'da benimle son konuşmasını yaptı. Babanı bulursan beni kaybedersin'