Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da Annesinin Karalandığı Mesajını Görünce Okları Metin Akpınar'a Çevirdi!
Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da Annesinin Karalandığı Mesajını Görünce Okları Metin Akpınar'a Çevirdi!
Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu son günlerde Müge Anlı'nın programında annesi Suphiye Oranıcı'yı arıyordu. Bu dönemde sosyal medya hesabını daha da aktif kullanan Nebioğlu, kendisine gelen 'anneyi karalama programına döndü' yorumuna verdiği cevapla taşı babası Metin Akpınar'a attı!
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DNA sonuçları ve açtığı babalık davası sonucunda öz babasının Yeşilçam yıldızı Metin Akpınar olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu gündem dikkat çekici isimlerinden oldu artık.
En 2010 yılında telefonla görüştüğünü söylediği annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılan Nebioğlu'nun hiç duyulmamış iddialarda bulundu.
Olaylar günden güne büyüdü; Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın babalık davası açtığı, pozitif çıkan DNA sonuçlarıyla oynadığını iddia ettiği gazeteci Uğur Dündar konusu da programda epey konuşuldu.
14 yıldır görmediği annesine kavuşmaya çalışan Duygu Nebioğlu hem canlı yayındaki hem de sosyal medyadaki açıklamaları bomba etkisi yaratmayı sürdürdü.
Son olarak "Gel, hiçbir şey senin suçun değil! 20 yaşlarında yaşadıklarının hesabını kimseye açıklamak zorunda değilsin ama onlar zorunda. Çok şey değişecek sen tek değilsin, yalnız da değilsin artık" diye seslenmişti annesine.
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Instagram hesabından sert sözlerle açıklama yapmaya devam eden Nebioğlu son olarak "Anneme yaptıklarını bana, bize yapmaya çalışıyorlar" diyerek sessiz kalanların konuşmasını aksi takdirde o kişilerin unvanlarının kalmayacağını söyledi.
Ardından da "Bu olay magazin olayı değildir" ifadelerini kullanan Duygu Nebioğlu'nun "Bu olay sosyalist bir durumdur" sözleri dikkat çekti.
Ardından sosyal medyadan kendisine gelen "Program anne-kız buluşturma değil anneyi karalama programına dönüştü" mesajına verdiği yanıtla okları babası Metin Akpınar'a çevirdi.
"Allah sorar hesabını" diyen Nebioğlu hikayesinde, "Sen Metin Akpınar, oturduğun yerden çocuğuna ve onun annesine laf atanlara sessiz kalmaya devam ediyorsun" ifadelerine yer verdi.
Duygu Nebioğlu, bu paylaşımın ardından bir de Uğur Dündar'a sert çıkışılan bir açıklamayı gönderisine ekledi.
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