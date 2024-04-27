9. Kez Ameliyat Olacağını Duyurmuştu: Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç İlk Kez Görüntülendi!
9. Kez Ameliyat Olacağını Duyurmuştu: Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç İlk Kez Görüntülendi!
Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı. Günlerdir göremediğimiz ünlü şarkıcı ilk kez görüntülendi.
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Türkçe pop dendiğinde akıllara gelen ilk şarkıcılardan olan Murat Dalkılıç her parçasıyla müzik listelerine damgasını vurmayı başardı.
Uzun zamandır yeni bir parçayı piyasaya sürmese de popülerliğinden zerre bir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.
Dalkılıç 24 Ağustos 2015 yılında oyuncu Merve Boluğur ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin 2017 yılında boşanması da büyük ses getirmişti.
2019 yılının Aralık ayında bir programa konuk olan Murat Dalkılıç burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme olduğunu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığından bahsetmişti.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı videoyu izleyenler şarkıcının durumunun iyi olmadığını düşünmüştü.
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Daha sonra yeni bir açıklama yaparak konuşulanların doğru olduğunu doğrulayan Dalkılıç sağlık sorunları yüzünden tüm konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç günler sonra ilk görüntülendi. Ortaya çıkan şarkıcıyı görenler direkt Dalkılıç'ın burnuna odaklandı.
2. Sayfa tarafından paylaşılan Murat Dalkılıç'ın burnunun son haline gelen yorumlardan birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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