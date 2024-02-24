Tüm Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç Kötü Haberi Duyurdu: 9. Kez Ameliyat Olacak
Tüm Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç Kötü Haberi Duyurdu: 9. Kez Ameliyat Olacak
Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde tüm konserlerini iptal ettiğini açıklamıştı. Sağlık sorunları olduğunu söyleyen Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Murat Dalkılıç, çıkardığı pop şarkılarla özellikle bir döneme damgasını vurmuştu.
Murat Dalkılıç, özellikle Merve Boluğur ile yaşadığı evlilikle adından söz ettirmişti.
Eser Yenenler'in programında yıllar sonra çocuk itirafında bulunan Merve Boluğur, Dalkılıç ile olan ilişkisini yeniden gündeme getirdi.
Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir video yayınladıktan sonra pek çok kişi kendisinin iyi görünmediğini söylemeye başlamıştı.
Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tüm konserlerini iptal ettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Murat Dalkılıç, daha sonra yaptığı paylaşımda 9. kez burnundan ameliyat olacağını, ameliyat olmaktan yorulduğunu belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda