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Tüm Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç Kötü Haberi Duyurdu: 9. Kez Ameliyat Olacak

Tüm Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç Kötü Haberi Duyurdu: 9. Kez Ameliyat Olacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 12:26

Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde tüm konserlerini iptal ettiğini açıklamıştı. Sağlık sorunları olduğunu söyleyen Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını duyurdu.

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Murat Dalkılıç, çıkardığı pop şarkılarla özellikle bir döneme damgasını vurmuştu.

Murat Dalkılıç, çıkardığı pop şarkılarla özellikle bir döneme damgasını vurmuştu.

Hit şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Murat Dalkılıç, uzun süredir yeni bir şarkı çıkarmamasına rağmen, popüler sanatçılar arasında yer alıyor. 

Dalkılıç'ın özel hayatı da bir o kadar merak konusu.

Murat Dalkılıç, özellikle Merve Boluğur ile yaşadığı evlilikle adından söz ettirmişti.

Murat Dalkılıç, özellikle Merve Boluğur ile yaşadığı evlilikle adından söz ettirmişti.

Mutlu bir ilişkileri olan çift, dünyaevine girmeye karar vermiş, ancak evlilikleri pek uzun soluklu olmamıştı. Yaşanan olayların ardından özellikle Merve Boluğur yaşadığı değişimlerle gündeme gelmişti.

Eser Yenenler'in programında yıllar sonra çocuk itirafında bulunan Merve Boluğur, Dalkılıç ile olan ilişkisini yeniden gündeme getirdi.

Eser Yenenler'in programında yıllar sonra çocuk itirafında bulunan Merve Boluğur, Dalkılıç ile olan ilişkisini yeniden gündeme getirdi.

Bu itirafın üzerine tüm gözler Murat Dalkılıç'a çevrilince, kendisi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Merve Boluğur'un böyle bir isteği olmadığını belirtti.

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir video yayınladıktan sonra pek çok kişi kendisinin iyi görünmediğini söylemeye başlamıştı.

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir video yayınladıktan sonra pek çok kişi kendisinin iyi görünmediğini söylemeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı açıklamalarda bu yorumların doğru olduğunu anlattı.

Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tüm konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tüm konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

Tedavi sürecinde tüm konserlerini iptal etmek durumunda kaldığını söyleyen Dalkılıç, bilet alan herkesten ise özür diledi.

Detaylar için;

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Murat Dalkılıç, daha sonra yaptığı paylaşımda 9. kez burnundan ameliyat olacağını, ameliyat olmaktan yorulduğunu belirtti.

Murat Dalkılıç, daha sonra yaptığı paylaşımda 9. kez burnundan ameliyat olacağını, ameliyat olmaktan yorulduğunu belirtti.

Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamalarda 'burun kemiklerim dışa doğru çıkıyor, ilkokuldan beri ameliyat oluyorum' diyerek sağlık durumunu anlatmıştı.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz!

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