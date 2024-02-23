Burak Özçivit'i Görmek Ruslar'a Pahalıya Patladı: Yüksek Fiyatlara Rağmen Salon Doldu Taştı!
Burak Özçivit'i Görmek Ruslar'a Pahalıya Patladı: Yüksek Fiyatlara Rağmen Salon Doldu Taştı!
Son olarak Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit'in özellikle yurtdışındaki hayran kitlesine denecek söz yok! Özçivit, son olarak Rusya'daki hayranlarıyla buluştu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özçivit'i izlemeye gelen Ruslar paraya kıydı!
Peki Burak Özçivit'i görmenin bedeli ne kadardı?
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Burak Özçivit, hem ülkemizde hem de dünyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip ünlülerimizden.
Burak Özçivit, özellikle dizilerinin yurtdışında da takip edilmesiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.
Tabii Fahriye Evcen'in popülerliğini de es geçmemek gerek.
Çiftimiz, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında da Kerem'i kucaklarına aldı. Geçtiğimiz günlerde bir yaşına giren Kerem'in yüzünü de ilk kez görmüş olduk!
Özçivit ailesinin sosyal medyadaki pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor. Evcen'in kişisel hesabında tam 14 milyon takipçisi bulunuyor!
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Haliyle Burak Özçivit, zaman zaman yurtdışına gittiğinde izdiham içerisinde kalabiliyor;
Özçivit, son olarak Rusya'da sevenleriyle buluştu. Hem de ne buluşma!
Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Burak Özçivit'i karşılamak için bir grup öğrenci otelin kapısına kadar geldi. Ayrıca kendisine "Esmer Kız" şarkısını söylediler.
Burak Özçivit'i görmek ise Ruslar'a 50 bin rubleye, yani 540 dolara mal oldu. Özçivit'in katılacağı etkinliğin biletlerin ise tamamı satıldı.
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