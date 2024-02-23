Çevresindeki İlişkilerden İllallah Eden Kubilay Aka Bir İlişkiden En Çok 'Huzur' İstediğini Söyledi
Çevresindeki İlişkilerden İllallah Eden Kubilay Aka Bir İlişkiden En Çok 'Huzur' İstediğini Söyledi
İnci Taneleri dizisiyle yeniden seyirciyle buluşan Kubilay Aka, son zamanların en sevilen ve popüler oyuncularından birisi. Haliyle özel hayatı da bir hayli merak konusu. Son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk olan Kubilay Aka, özel hayatına dair bazı soruları yanıtladı.
Gelin bakalım!
Kaynak: Hakan Gence
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Kubilay Aka, gerek başarılı oyunculuğu gerek karizmasıyla son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bir isim!
İnci Taneleri dizisiyle uzun bir aranın ardından seyirci karşısına çıkan Kubilay Aka, seyirci tarafından çok sevildi.
Son zamanların gözde oyuncusu Kubilay Aka, ayrıca Zaferin Rengi filminde de ortalığı kasıp kavurdu.
Kubilay Aka, son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Özel hayatına dair de pek çok soruyu cevaplandırdı!
"Ben huzuru çok önemsiyorum. Huzurlu bir ilişki içerisinde olmak isterim, bu kadar. Öyle çok büyük beklentilerim yok."
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