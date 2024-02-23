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Çevresindeki İlişkilerden İllallah Eden Kubilay Aka Bir İlişkiden En Çok 'Huzur' İstediğini Söyledi

Çevresindeki İlişkilerden İllallah Eden Kubilay Aka Bir İlişkiden En Çok 'Huzur' İstediğini Söyledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 16:57

İnci Taneleri dizisiyle yeniden seyirciyle buluşan Kubilay Aka, son zamanların en sevilen ve popüler oyuncularından birisi. Haliyle özel hayatı da bir hayli merak konusu. Son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk olan Kubilay Aka, özel hayatına dair bazı soruları yanıtladı. 

Gelin bakalım!

Kaynak: Hakan Gence

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Kubilay Aka, gerek başarılı oyunculuğu gerek karizmasıyla son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bir isim!

Kubilay Aka, gerek başarılı oyunculuğu gerek karizmasıyla son zamanlarda gündemimizden düşmeyen bir isim!

Yer aldığı her filmde adından söz ettiren ünlü isim, özellikle son zamanlarda magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Bunun bir sebebi de neredeyse her sahnesiyle gündem olan İnci Taneleri elbette.

İnci Taneleri dizisiyle uzun bir aranın ardından seyirci karşısına çıkan Kubilay Aka, seyirci tarafından çok sevildi.

İnci Taneleri dizisiyle uzun bir aranın ardından seyirci karşısına çıkan Kubilay Aka, seyirci tarafından çok sevildi.

Aslına bakarsanız, kendisini henüz dizide görmemişken, büyük bir pot kırmıştı bile! İnci Taneleri'nin senaryosuna ve kendi karakterine dair yanlış bir açıklamada bulunmuştu.

Son zamanların gözde oyuncusu Kubilay Aka, ayrıca Zaferin Rengi filminde de ortalığı kasıp kavurdu.

Son zamanların gözde oyuncusu Kubilay Aka, ayrıca Zaferin Rengi filminde de ortalığı kasıp kavurdu.

Haliyle Kubilay Aka'nın özel hayatı da bir hayli merak konusu! 

Ancak gelin görün ki yakın dostlarının ilişkileri konusunda, kendisinin pek rahat nefes aldığını söyleyemeyeceğiz...

Geçtiğimiz günlerde, Kubilay Aka yine 'malum olayla' ilgili bir durumun içerisine düşmüştü;

Kubilay Aka, son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Özel hayatına dair de pek çok soruyu cevaplandırdı!

Kubilay Aka, son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Özel hayatına dair de pek çok soruyu cevaplandırdı!

Yer aldığı yapımlarla ilgili görüşlerini aktaran Kubilay Aka'ya elbette aşk hayatı da soruldu. Şu anda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü isim, aşkın çok özel olduğunu da belirtmeden geçmedi.

"Ben huzuru çok önemsiyorum. Huzurlu bir ilişki içerisinde olmak isterim, bu kadar. Öyle çok büyük beklentilerim yok."

"Ben huzuru çok önemsiyorum. Huzurlu bir ilişki içerisinde olmak isterim, bu kadar. Öyle çok büyük beklentilerim yok."

En kısa zamanda mutlu ve huzurlu bir ilişki diliyoruz Kubilay Bey! 😍

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