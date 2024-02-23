Çevresindeki İlişkilerden İllallah Eden Kubilay Aka Bir İlişkiden En Çok 'Huzur' İstediğini Söyledi

İnci Taneleri dizisiyle yeniden seyirciyle buluşan Kubilay Aka, son zamanların en sevilen ve popüler oyuncularından birisi. Haliyle özel hayatı da bir hayli merak konusu. Son olarak Hürriyet'ten Hakan Gence'nin programına konuk olan Kubilay Aka, özel hayatına dair bazı soruları yanıtladı.

Gelin bakalım!

Kaynak: Hakan Gence