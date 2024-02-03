Berfu Yenenler'in Malum Olayla İlgili Kubilay Aka'nın Üzerine Gitmesine Afra Saraçoğlu'nun Annesinden Yanıt
Berfu Yenenler'in Malum Olayla İlgili Kubilay Aka'nın Üzerine Gitmesine Afra Saraçoğlu'nun Annesinden Yanıt
Son zamanların popüler ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Aka, kendisini köşeye sıkıştırıp Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili sorular soran Berfu Yenenler'e efendiliğini bozmadan cevaplarını verdi.
Afra Saraçoğlu'nun annesi ise Berfu Yenenler ve Kubilay Aka'ya olduğu düşünülen bazı paylaşımlar yaptı!
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Hem oyunculuğu, hem karizması hem de duruşuyla takdir toplayan bir isim: Kubilay Aka!
Kubilay Aka, geçtiğimiz aylarda ise malum konuya verdiği tepkiyle gündemimize gelmişti hatırlarsanız. 'Malum konu neydi?' diyecek olursanız, sizi şöyle alalım;
Haliyle Afra Saraçoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yakınlaştığı dönemlerde, büyük bir olay yaşandı.
Öyle ki Kubilay Aka, yakın dostu Mert Yazıcıoğlu'na arka çıkarak, Mert Ramazan Demir'e "Herkes hareketlerine dikkat edecek!" sözleriyle tepki göstermişti.
Yaz aylarında rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i beraber tatil yaparken gördük.
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Yaşanan olayları özetleyebildiysek, gelelim son konumuza. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in konuğu olan Kubilay Aka deyim yerindeyse malum konuda köşeye sıkıştırıldı.
Efendiliğini bozmayan Kubilay Aka ise, tüm bu sorulara güzelce yanıtını verdi.
Kubilay Aka'nın dostluğuna sosyal medyadan övgüler yağarken, Afra Saraçoğlu veya Mert Ramazan Demir tarafından bir cevap gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.
Afra Saraçoğlu'nun annesi "bu akşamın sözleri ilan ettim" diyerek bir paylaşım yaptı.
Programın yayınladığı gecenin ilerleyen saatlerinde, yeni bir paylaşım daha geldi: "Daha çok sözüm var, merak etmeyin. Meydanı boş bulan konuşmasın. Had bilin."
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