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Berfu Yenenler'in Malum Olayla İlgili Kubilay Aka'nın Üzerine Gitmesine Afra Saraçoğlu'nun Annesinden Yanıt

Berfu Yenenler'in Malum Olayla İlgili Kubilay Aka'nın Üzerine Gitmesine Afra Saraçoğlu'nun Annesinden Yanıt

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 22:39

Son zamanların popüler ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Aka, kendisini köşeye sıkıştırıp Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili sorular soran Berfu Yenenler'e efendiliğini bozmadan cevaplarını verdi.

Afra Saraçoğlu'nun annesi ise Berfu Yenenler ve Kubilay Aka'ya olduğu düşünülen bazı paylaşımlar yaptı!

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Hem oyunculuğu, hem karizması hem de duruşuyla takdir toplayan bir isim: Kubilay Aka!

Hem oyunculuğu, hem karizması hem de duruşuyla takdir toplayan bir isim: Kubilay Aka!

Bugüne kadar yer aldığı birçok projede başarı elde eden Kubilay Aka, son zamanların en popüler ve sevilen isimlerinden. Haliyle magazin gündeminden de düşmüyor, yakından takip ediliyor kendisi.

Kubilay Aka, geçtiğimiz aylarda ise malum konuya verdiği tepkiyle gündemimize gelmişti hatırlarsanız. 'Malum konu neydi?' diyecek olursanız, sizi şöyle alalım;

Kubilay Aka, geçtiğimiz aylarda ise malum konuya verdiği tepkiyle gündemimize gelmişti hatırlarsanız. 'Malum konu neydi?' diyecek olursanız, sizi şöyle alalım;

Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu, çok yakın iki dost. Haliyle birbirlerinin hayatlarına da oldukça hakimler. 

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun bir dönemler yaşadığı dillere destan ilişkisinin belki de en yakın tanıdığı da Kubilay Aka'dan başkası değil.

Haliyle Afra Saraçoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yakınlaştığı dönemlerde, büyük bir olay yaşandı.

Haliyle Afra Saraçoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yakınlaştığı dönemlerde, büyük bir olay yaşandı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Aka, Mert Ramazan Demir'in deyim yerindeyse bu ilişkiye yakınlaşmasını ilk fark eden kişi olmuştu. 

Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na samimi davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilmişti!

Öyle ki Kubilay Aka, yakın dostu Mert Yazıcıoğlu'na arka çıkarak, Mert Ramazan Demir'e "Herkes hareketlerine dikkat edecek!" sözleriyle tepki göstermişti.

Öyle ki Kubilay Aka, yakın dostu Mert Yazıcıoğlu'na arka çıkarak, Mert Ramazan Demir'e "Herkes hareketlerine dikkat edecek!" sözleriyle tepki göstermişti.

Başlarda bu yalnızca bir iddia olarak kalsa da, Demir bu olayın yaşandığını doğrulamıştı. 

Gel zaman git zaman, Kubilay Aka'nın gözlemlerinin mi desek, hislerinin mi desek, doğru olduğu ortaya çıktı.

Yaz aylarında rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i beraber tatil yaparken gördük.

Yaz aylarında rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i beraber tatil yaparken gördük.

Daha sonra bir ayrıl, bir barış çift olarak yollarına devam eden 'yeni' çiftimiz, geçtiğimiz günlerde yeniden barıştı. Her ne kadar ilişkileri olduğunu reddetseler de, artık bu ilişkiyi görmemek biraz imkansız doğrusu.

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Yaşanan olayları özetleyebildiysek, gelelim son konumuza. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in konuğu olan Kubilay Aka deyim yerindeyse malum konuda köşeye sıkıştırıldı.

Yaşanan olayları özetleyebildiysek, gelelim son konumuza. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in konuğu olan Kubilay Aka deyim yerindeyse malum konuda köşeye sıkıştırıldı.

Berfu Yenenler, Kubilay Aka'ya önce 'Yakın arkadaşının eski sevgilisini, yeni sevgilisiyle bir mekanda gördün. Yeni sevgilisini döver misin yoksa gençler eğlensin mi dersin?' sorusunu sordu.

Ardından da 'Sınıfın güzel kızına aşk benimle rekabet edebileceğini sanan sinsi diğer çocuk' diyerek Mert Ramazan Demir'in fotoğrafını gösterdi.

Efendiliğini bozmayan Kubilay Aka ise, tüm bu sorulara güzelce yanıtını verdi.

Efendiliğini bozmayan Kubilay Aka ise, tüm bu sorulara güzelce yanıtını verdi.

Mert Ramazan Demir'in fotoğrafını görünce 'ofansif' diyen Kubilay Aka'nın yüzünün kızardığı ekran başından bile belliydi doğrusu!

O anlara burada detaylıca yer verdik;

Kubilay Aka'nın dostluğuna sosyal medyadan övgüler yağarken, Afra Saraçoğlu veya Mert Ramazan Demir tarafından bir cevap gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

Kubilay Aka'nın dostluğuna sosyal medyadan övgüler yağarken, Afra Saraçoğlu veya Mert Ramazan Demir tarafından bir cevap gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.

Derken cevap, hiç beklenmedik bir yerden, Afra Saraçoğlu'nun annesinden geldi. 

Afra Saraçoğlu'nun annesinin paylaşımlarına, Aramızda Kalmasın programında yer verildi.

Afra Saraçoğlu'nun annesi "bu akşamın sözleri ilan ettim" diyerek bir paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun annesi "bu akşamın sözleri ilan ettim" diyerek bir paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun annesi, 'Patavatsız insanın kendini açık sözlü sanması' ve 'Yılana bin yıl bal vermişler yine de zehir kusmuş' sözlerini paylaştı. 

Saraçoğlu'nun bu sözlerinin Berfu Yenenler'e ve Kubilay Aka'ya yönelik olduğu düşünüldü.

Programın yayınladığı gecenin ilerleyen saatlerinde, yeni bir paylaşım daha geldi: "Daha çok sözüm var, merak etmeyin. Meydanı boş bulan konuşmasın. Had bilin."

Programın yayınladığı gecenin ilerleyen saatlerinde, yeni bir paylaşım daha geldi: "Daha çok sözüm var, merak etmeyin. Meydanı boş bulan konuşmasın. Had bilin."

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