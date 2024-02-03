Berfu Yenenler'in Malum Olayla İlgili Kubilay Aka'nın Üzerine Gitmesine Afra Saraçoğlu'nun Annesinden Yanıt

Son zamanların popüler ve başarılı oyuncusu Kubilay Aka, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Aka, kendisini köşeye sıkıştırıp Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili sorular soran Berfu Yenenler'e efendiliğini bozmadan cevaplarını verdi.

Afra Saraçoğlu'nun annesi ise Berfu Yenenler ve Kubilay Aka'ya olduğu düşünülen bazı paylaşımlar yaptı!