Hamdi Alkan ile İlgili Yaptığı Açıklamalarla Gündem Olan Selen Görgüzel Evli Birine Aşık Olduğunu İtiraf Etti!
Hamdi Alkan ile İlgili Yaptığı Açıklamalarla Gündem Olan Selen Görgüzel Evli Birine Aşık Olduğunu İtiraf Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=txRB5...
Geçtiğimiz yıl 9 yıl evliliklerini sonlandıran Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çifti, bir süredir yaptıkları açıklamalarla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Bugün 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Selen Görgüzel itiraflarıyla yine çok konuşulacak. Detaylara birlikte bakalım. 👇
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2014 yılında dünyaevine giren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çifti, 2022'de 10 dakika süren bir boşanma davası ile evliliklerini tel celsede sonlandırmıştı.
Boşanmanın öncesinde evliliklerinde kara bulutlar dolandığı söylenen çiftin boşanmanın üstünden zaman geçmesine rağmen söylemleri hala gündem olmaya devam ediyor.
9 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel'in daha sonra yapmış olduğu "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle." açıklaması epey konuşulmuştu.
Geçtiğimiz aylarda da Nişantaşı'nda görüntülenen Hamdi Alkan, “Öyle sanıldığı gibi Selen ile kanlı bıçaklı değiliz. Herkes kendi yolunda ilerliyor." demişti.
Son olarak eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili yaptığı bu açıklama 'yok artık' dedirtti: "Hamdi artık dünya ahiret abim kardeşim."
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Bugün 'Aramızda Kalmasın'a katılarak olay itiraflarda bulunan Selen Görgüzel'in açıklamalarına yakından bakalım.👇
"9 yıllık evlilikte tek kazancım sadece tecrübe ve tanınmışlık oldu" diyen Selen Görgüzel 'Hamdi Alkan'a geri dönme ihtimalim yok. Çünkü başkasına aşığım.' itirafında bulundu.
Aşık olduğu adamın evli olduğunu ve bu ilişkinin asla olmayacağını söyleyen Görgüzel, "Arkadaş dahi kalamayız. Çünkü bu durum arkadaşlığa müsait bir duygu alışverişi değil" diyerek açıklık getirdi.
Selen Görgüzel, aralarında hiçbir şey yaşanmadan isim vermek istemediği fakat aşık olduğu adamı engellediğini söyledi.
Siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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