Hakan Kurtaş'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edilen Birce Akalay Sevgili Olduklarını Doğruladı!

Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay'ın iddialara göre yeni bir aşka yelken açtığı konuşuyordu. Meslektaşı Hakan Kurtaş’la el ele görüntülendikleri iddialar arasındaydı.

Birce Akalay sosyal medyada paylaşılan bir videoyu beğenerek bu iddiaları doğruladı. 👇