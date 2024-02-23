Hakan Kurtaş'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edilen Birce Akalay Sevgili Olduklarını Doğruladı!
Hakan Kurtaş'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edilen Birce Akalay Sevgili Olduklarını Doğruladı!
Uzun süredir yalnız olan Birce Akalay'ın iddialara göre yeni bir aşka yelken açtığı konuşuyordu. Meslektaşı Hakan Kurtaş’la el ele görüntülendikleri iddialar arasındaydı.
Birce Akalay sosyal medyada paylaşılan bir videoyu beğenerek bu iddiaları doğruladı. 👇
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Son dönemlerde Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, 'Lale Kıran' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
İlk kez 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, o dönemde 'Kuç Uçuşu'nda birlikte rol almalarının ardından birbirlerine çok yakıştırılmıştı.
İbrahim Çelikkol ile her fırsatta yakın dost olduğunu söyleyen Birce Akalay yeni aşka yelken açtı.
Birce Akalay Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre; uzun süren yalnızlığının ardından kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş’la aşk yaşamaya başladı.
Çiftin 14 Şubat Sevgililer Günün'nde Beyoğlu’ndaki bir sinema salonunda ‘Zavallılar’ filmini el ele izlediği iddia edilmişti.
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Henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. Ancak Birce Akalay sosyal medyada paylaşılan bir videoyu beğenerek iddiaları doğrulamış oldu.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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