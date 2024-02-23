Ece Ronay'ın Eski Eşi Mehmet Bilir ve Kısmetse Olur'un Popüler Gelin Adayının Birliktelik Yaşadığı Öğrenildi!
Ece Ronay'ın Eski Eşi Mehmet Bilir ve Kısmetse Olur'un Popüler Gelin Adayının Birliktelik Yaşadığı Öğrenildi!
Ece Ronay'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Mehmet Bilir'in Kısmetse Olur'un popüler gelin adayıyla birliktelik yaşadığı iddia edildi. Bu iddialar ise ikilinin yaptığı 'date' paylaşımlarıyla pekişti!
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Magazin sektörü TikTok fenomeni Ece Ronay'ın olaylı evlilik hayatını bir dönem mercek altına almıştı.
Ece Ronay'ın hamile kalmasıyla dünyaevine giren çiftin, Yiğit Miran adında bir erkek çocuğu var. Doğumdan sonra eşine pahalı ve lüks hediyeler alan Mehmet Bilir, şiddet iddiasıyla Ece Ronay tarafından şikayet edilmişti.
Eşiyle anlaşamadığını ve şiddet gördüğünü söyleyen Ece Ronay, olaylı bir süreçle Mehmet Bilir'den boşanmıştı.
Mehmet Bilir'in silahlı saldırıya uğraması, Ece Ronay'ın ihanet ve şiddet iddialarını kanıtlaması, birbirleri hakkında demediklerini bırakmamaları ve çocuğun velayeti için girdikleri kavgalar derken ortalık baya bi' karışmıştı anlayacağınız...
Şimdi ise Mehmet Bilir ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı! Uzun süredir hayatında kimse olmayan Bilir'in, Kısmetse Olur yarışmacısı bir kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı.
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Bu kişi ise Gizem Çakal!
Berke ile yaşadığı hayal kırıklığı dolu ilişkinin ardından kendini Ferhat'ın kollarında bulan Gizem, bir süre devam ettikleri ilişkilerini programın ara verdiği dönemde bitirmişti.
Gizem'le Ferhat ayrılığının ardından eski yarışmacı Berk, programa konuk olmuştu. Yeliz ile yaşadığı ilişki sonrası kendi isteğiyle programdan ayrılan Berk, Gizem için geri döneceği sinyalini vermişti.
Biz hala bölümleri izliyoruz fakat program çekimi biteli çok oldu. O yüzden çiftler rahat rahat yaşamaya başladı. Bu süreçte de Berk ve Gizem birlikteliklerini saklamadan sosyal medyada ilan ettiler.
İşte tam da bu esnada sosyal medyada gördüklerimiz hepimizi şoke etti! Mehmet, Gizem'i "Date'ime bakın" açıklamasıyla paylaştı!
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Bu fotoğraftan önce ise Gizem, şu şekilde bir araba story'si paylaşmıştı.
Sonrasında ise güzel manzaralı bir restorana gittiklerini ilan ettiler.
Sabah ise Mehmet Bilir bu videoyu paylaştı. Videoda sağ tarafa bakıp gülümsemesi ise yanında Gizem olabileceğini düşündürttü.
Ne demiş Uzi? "Ben ayaklı Güngören yanımdaki Etiler..."
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