Alizade'yle Boşanan ve İmaj Değişikliğine Giden Ezhel, Aynaya Bakıp Yaşlandığını Fark Edince Buhrana Girdi!

Alizade'yle aşk dedikoduları yüzünden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Ezhel, dün yaşadığı buhranı takipçileriyle paylaştı. Bu buhranın sebebi ise imaj değişikliğine giden 32 yaşındaki Ezhel'in yaşlandığını düşünmesi oldu...