Alizade'yle Boşanan ve İmaj Değişikliğine Giden Ezhel, Aynaya Bakıp Yaşlandığını Fark Edince Buhrana Girdi!
Alizade'yle Boşanan ve İmaj Değişikliğine Giden Ezhel, Aynaya Bakıp Yaşlandığını Fark Edince Buhrana Girdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkçe Rap'e yeni bir boyut kazandıran ve bugünkü popülerliğini kazandıran Ezhel, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.
Hatta kendisinin adı bir dönem Alizade ile aşk dedikodularına karışmıştı. Fakat ikili sonrasında bunun bir şaka olduğunu ve sadece iki arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.
Yine de ne yazsa ne çizse olay olan Ezhel, geçtiğimiz gece yaşadığı buhranı da takipçileriyle paylaştı.
Ufak bi' imaj değişikliğine giden Ezhel'in tadı, aynada baktığı Sercan'ın yaşlandığını fark edince baya bir kaçtı...
Sağdan, soldan, alttan, üstten... Kendisini her açıdan çeken Ezhel, yaşadığı farkındalıkla neye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir ara "Neyse ya, o kadar da kötü değilim" diyerek kendisini teselli etmeye çalışsa da pek başarılı olamadı...
İşte Ezhel'in "Yaşlanmak" farkındalığı ve yaşadığı buhran... 👇
Sıkma canını be Ezhel... İyisin iyi, fenasın! 😂🧿
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda