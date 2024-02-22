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Alizade'yle Boşanan ve İmaj Değişikliğine Giden Ezhel, Aynaya Bakıp Yaşlandığını Fark Edince Buhrana Girdi!

Alizade'yle Boşanan ve İmaj Değişikliğine Giden Ezhel, Aynaya Bakıp Yaşlandığını Fark Edince Buhrana Girdi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
22.02.2024 - 16:53

Alizade'yle aşk dedikoduları yüzünden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Ezhel, dün yaşadığı buhranı takipçileriyle paylaştı. Bu buhranın sebebi ise imaj değişikliğine giden 32 yaşındaki Ezhel'in yaşlandığını düşünmesi oldu...

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Türkçe Rap'e yeni bir boyut kazandıran ve bugünkü popülerliğini kazandıran Ezhel, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Türkçe Rap'e yeni bir boyut kazandıran ve bugünkü popülerliğini kazandıran Ezhel, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Hatta kendisinin adı bir dönem Alizade ile aşk dedikodularına karışmıştı. Fakat ikili sonrasında bunun bir şaka olduğunu ve sadece iki arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.

Hatta kendisinin adı bir dönem Alizade ile aşk dedikodularına karışmıştı. Fakat ikili sonrasında bunun bir şaka olduğunu ve sadece iki arkadaş olduklarını belirtmişlerdi.

Yine de ne yazsa ne çizse olay olan Ezhel, geçtiğimiz gece yaşadığı buhranı da takipçileriyle paylaştı.

Yine de ne yazsa ne çizse olay olan Ezhel, geçtiğimiz gece yaşadığı buhranı da takipçileriyle paylaştı.

Ufak bi' imaj değişikliğine giden Ezhel'in tadı, aynada baktığı Sercan'ın yaşlandığını fark edince baya bir kaçtı...

Ufak bi' imaj değişikliğine giden Ezhel'in tadı, aynada baktığı Sercan'ın yaşlandığını fark edince baya bir kaçtı...

Kendisi şu an 32 yaşında.

Sağdan, soldan, alttan, üstten... Kendisini her açıdan çeken Ezhel, yaşadığı farkındalıkla neye uğradığını şaşırdı.

Sağdan, soldan, alttan, üstten... Kendisini her açıdan çeken Ezhel, yaşadığı farkındalıkla neye uğradığını şaşırdı.
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Bir ara "Neyse ya, o kadar da kötü değilim" diyerek kendisini teselli etmeye çalışsa da pek başarılı olamadı...

Bir ara "Neyse ya, o kadar da kötü değilim" diyerek kendisini teselli etmeye çalışsa da pek başarılı olamadı...

İşte Ezhel'in "Yaşlanmak" farkındalığı ve yaşadığı buhran... 👇

Sıkma canını be Ezhel... İyisin iyi, fenasın! 😂🧿

Sıkma canını be Ezhel... İyisin iyi, fenasın! 😂🧿

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