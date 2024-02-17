Rapçi Ezhel, Erzincan Havası 'Kızardı Kayalar’ı Çalarak Memleketi İliç’te Yaşanan Maden Faciasına İsyan Etti

Günlerdir tüm Türkiye Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasını konuşuyor. Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya kalan İliç halkının yanı sıra Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel de aldı eline dede yadigarı klarneti, Erzincan havası Kızardı Kayalar'ı çalarak yaşananlara isyan etti.