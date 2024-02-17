Rapçi Ezhel, Erzincan Havası 'Kızardı Kayalar’ı Çalarak Memleketi İliç’te Yaşanan Maden Faciasına İsyan Etti
Rapçi Ezhel, Erzincan Havası 'Kızardı Kayalar’ı Çalarak Memleketi İliç’te Yaşanan Maden Faciasına İsyan Etti
Günlerdir tüm Türkiye Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasını konuşuyor. Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya kalan İliç halkının yanı sıra Almanya'da yaşayan rapçi Ezhel de aldı eline dede yadigarı klarneti, Erzincan havası Kızardı Kayalar'ı çalarak yaşananlara isyan etti.
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Uzun yıllardır Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan rap sanatçısı Ezhel, memleket özlemini her seferinde dile getiriyor.
Yüzüne yaptırdığı 06 ve Ankara haritası dövmesiyle memleket sevgisini iliklerine kadar yaşayan Ezhel'i hepimiz Ankaralı olarak bilsek de kendisi aslen Erzincanlı.
Doğup büyüdüğü memleketti bile vücuduna kazıtan Ezhel'in asıl memleketini ne kadar çok sevdiğini tahmin bile edemeyiz!
Erzincan yazan şapkasıyla sık sık canlı yayın açıp türküler okuyan Ezhel, şimdilerde büyük bir felaketle karşı karşıya kalan memleketi için adeta isyan ediyor.
Bildiğiniz üzere Erzincan'ın İliç şehrindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu işçiler göçük altında kalmış, altın çıkarımı için kullanılan siyanürün olası sızma ihtimali ise göz korkutuyor.
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Memleketi İliç'te yaşanan bu faciaya derinden üzülen Ezhel, dedesinden öğrendiği klarnetle Erzincan'ın 'Kızardı Kayalar' türküsünü acı acı çalarak isyan etti.
Sonra geçti piyanonun başına bir de orada andı memleketini...
Ne diyelim bilemedik... Tekrar geçmiş olsun...
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Yüzüne angara dövmesi yaptırmış. Herif Erzurumlu. Ne memleket sevgisi, adam memleketini satmış, angaralıyım ben demiş mk. Dramadan reklam kasmayın, adam olun... Devamını Gör