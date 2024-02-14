Erzincan'daki Altın Madeni Felaketinden Sonra Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a Çağrıda Bulundu
Erzincan'daki Altın Madeni Felaketinden Sonra Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a Çağrıda Bulundu
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden felaketinin ardından Mustafa Sandal, Binali Yıldırım'a bakın nasıl çağrıda bulundu?
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasının yankıları sürüyor. Bölgede yaşanan felaketin ardından 9 işçi toprak altında kalmış ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Bölgeye giden Binali Yıldırım, şu an için siyanürler ilgili herhangi bir tehlikenin olmadığını şu sözlerle açıklamıştı:
Bu açıklamadan sonra gazeteci Deniz Zeyrek, Binali Yıldırım'a bir çağrıda bulunarak koruyucu kıyafet giymeden kayma yaşanan yerdeki toprağa dokunmayı teklif etmişti 👇
Benzer bir çağrı da Mustafa Sandal'dan geldi.
Sanatçı, halkı rahatlatmak için Binali Yıldırım'a toprağı avuçlama çağrısında bulundu.
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Binali Yıldırım henüz bu çağrılarla ilgili bir açıklamada bulunmadı
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