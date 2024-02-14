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Erzincan'daki Altın Madeni Felaketinden Sonra Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a Çağrıda Bulundu

Erzincan'daki Altın Madeni Felaketinden Sonra Mustafa Sandal Binali Yıldırım'a Çağrıda Bulundu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
14.02.2024 - 17:34

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden felaketinin ardından Mustafa Sandal, Binali Yıldırım'a bakın nasıl çağrıda bulundu?

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasının yankıları sürüyor. Bölgede yaşanan felaketin ardından 9 işçi toprak altında kalmış ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasının yankıları sürüyor. Bölgede yaşanan felaketin ardından 9 işçi toprak altında kalmış ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Bölgeye giden Binali Yıldırım, şu an için siyanürler ilgili herhangi bir tehlikenin olmadığını şu sözlerle açıklamıştı:

Bölgeye giden Binali Yıldırım, şu an için siyanürler ilgili herhangi bir tehlikenin olmadığını şu sözlerle açıklamıştı:

'Ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor.

Bu açıklamadan sonra gazeteci Deniz Zeyrek, Binali Yıldırım'a bir çağrıda bulunarak koruyucu kıyafet giymeden kayma yaşanan yerdeki toprağa dokunmayı teklif etmişti 👇

Benzer bir çağrı da Mustafa Sandal'dan geldi.

Benzer bir çağrı da Mustafa Sandal'dan geldi.

Sanatçı, halkı rahatlatmak için Binali Yıldırım'a toprağı avuçlama çağrısında bulundu.

Sanatçı, halkı rahatlatmak için Binali Yıldırım'a toprağı avuçlama çağrısında bulundu.
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Binali Yıldırım henüz bu çağrılarla ilgili bir açıklamada bulunmadı

Binali Yıldırım henüz bu çağrılarla ilgili bir açıklamada bulunmadı

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