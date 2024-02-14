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Deniz Zeyrek İliç'te Bir Tehlike Olmadığını Söyleyen Binali Yıldırım'a ve Erzincan Valisi'ne Çağrı Yaptı

Deniz Zeyrek İliç'te Bir Tehlike Olmadığını Söyleyen Binali Yıldırım'a ve Erzincan Valisi'ne Çağrı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:51 Son Güncelleme: 14.02.2024 - 15:57

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Dün yaşanan madem felaketinin ardından Erzincan Valisi ve Binali Yıldırım, bölgede herhangi bir tehlikenin olmadığı açıklamasını yapmışlardı. Binali Yıldırım, siyanür iddiaları özellikle sorduğunu belirterek  'Ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor.' demişti.

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Bu açıklamaların üzerine Deniz Zeyrek Binali Yıldırım'a ve Erzincan Valisi'ne bir çağrı yaptı.

Bu açıklamaların üzerine Deniz Zeyrek Binali Yıldırım'a ve Erzincan Valisi'ne bir çağrı yaptı.

Her ikisine de , herhangi koruyucu bir kıyafet giymeden bölgeye gitmeyi, o toprağa dokunmayı teklif etti.

Her ikisine de , herhangi koruyucu bir kıyafet giymeden bölgeye gitmeyi, o toprağa dokunmayı teklif etti.

Kendisinin gerekli kıyafetlerle önlem alarak onlara katılacağını söyleyen Zeyrek, o bölgenin tehlikeli olduğunu düşündüğünü belitti.

İşte o anlar;

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