Erzincan İliç'teki Madende Meydana Gelen Toprak Kayması Felaketi ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde dün toprak kayması yaşandı. Yaşanan felaket sonrasında ise 9 çalışan tonlarca toprak altında kaldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 400 kişi ile bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirirken o felaket anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
10 milyon metreküp olarak hesaplanan kayan kütlenin saniyede 10 metre hızda hareket ettiği belirtilirken yaşanan o facia da bir kamyon içi kamerasına yansıdı.
İşte o anlar: 👇
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