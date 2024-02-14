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Erzincan İliç'teki Madende Meydana Gelen Toprak Kayması Felaketi ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Erzincan İliç'teki Madende Meydana Gelen Toprak Kayması Felaketi ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Erzincan Maden Faciası
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 15:32

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde dün toprak kayması yaşandı. Yaşanan felaket sonrasında ise 9 çalışan tonlarca toprak altında kaldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 400 kişi ile bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirirken o felaket anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 400 kişi ile bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirirken o felaket anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

10 milyon metreküp olarak hesaplanan kayan kütlenin saniyede 10 metre hızda hareket ettiği belirtilirken yaşanan o facia da bir kamyon içi kamerasına yansıdı.

10 milyon metreküp olarak hesaplanan kayan kütlenin saniyede 10 metre hızda hareket ettiği belirtilirken yaşanan o facia da bir kamyon içi kamerasına yansıdı.

İşte o anlar: 👇

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