Twitter'ı Günlük Gibi Kullanıp Her Anını Bizle Paylaşan Alizade Anlamsız Bilgilerle Hafızamıza Yerleşti
Twitter'ı Günlük Gibi Kullanıp Her Anını Bizle Paylaşan Alizade Anlamsız Bilgilerle Hafızamıza Yerleşti
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Son zamanların en çok konuşulan ismi Alizade yine yaptıklarıyla olay oldu.
Biliyorsunuz kendisi Ezhel ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü!
Hatta Ezhel'in annesi Ulya Turgut, bu ilişkiye onay vermediğinin altını sosyal medyada yazdıklarıyla çizmişti.
Her anını sosyal medyada paylaşan Alizade, Twitter'ı da günlük gibi kullanmaya başlayınca olanlar oldu!
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Ve sağ olsun bugün 7 kere twerk yaptığını paylaşarak zihnimize bu alakasız bilgiyle giriş yaptı.
Kendisi paylaşımıyla yine gündem oldu diyebiliriz.
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Valla ne diyelim, bu bilgi işimize baya bi' yaradı.
Teşekkürler Alizade. 😂
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