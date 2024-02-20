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Twitter'ı Günlük Gibi Kullanıp Her Anını Bizle Paylaşan Alizade Anlamsız Bilgilerle Hafızamıza Yerleşti

Twitter'ı Günlük Gibi Kullanıp Her Anını Bizle Paylaşan Alizade Anlamsız Bilgilerle Hafızamıza Yerleşti

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
20.02.2024 - 23:22

Ezhel ile adı aşk dedikodularına karışan ve ortalığı yangın yerine çeviren Alizade, Twitter'da yaptığı durum güncellemesiyle hafızalarımıza alakasız bir bilgiyle giriş yaptı.

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Son zamanların en çok konuşulan ismi Alizade yine yaptıklarıyla olay oldu.

Son zamanların en çok konuşulan ismi Alizade yine yaptıklarıyla olay oldu.

Biliyorsunuz kendisi Ezhel ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü!

Biliyorsunuz kendisi Ezhel ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü!

Hatta Ezhel'in annesi Ulya Turgut, bu ilişkiye onay vermediğinin altını sosyal medyada yazdıklarıyla çizmişti.

Hatta Ezhel'in annesi Ulya Turgut, bu ilişkiye onay vermediğinin altını sosyal medyada yazdıklarıyla çizmişti.

Detaylar burada 👇

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her hareketiyle olay olan Alizade, en son Ezhel'le olan videosunu "Boşandık" açıklamasıyla paylaştı.

Her anını sosyal medyada paylaşan Alizade, Twitter'ı da günlük gibi kullanmaya başlayınca olanlar oldu!

Her anını sosyal medyada paylaşan Alizade, Twitter'ı da günlük gibi kullanmaya başlayınca olanlar oldu!
twitter.com
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Ve sağ olsun bugün 7 kere twerk yaptığını paylaşarak zihnimize bu alakasız bilgiyle giriş yaptı.

Ve sağ olsun bugün 7 kere twerk yaptığını paylaşarak zihnimize bu alakasız bilgiyle giriş yaptı.
twitter.com

Kendisi paylaşımıyla yine gündem oldu diyebiliriz.

Kendisi paylaşımıyla yine gündem oldu diyebiliriz.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Valla ne diyelim, bu bilgi işimize baya bi' yaradı.

Valla ne diyelim, bu bilgi işimize baya bi' yaradı.
twitter.com

Teşekkürler Alizade. 😂

Teşekkürler Alizade. 😂
twitter.com

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