'İnci Taneleri' Dizisiyle Fırtınalar Estiren Hazar Ergüçlü'ye Rol Arkadaşı Selma Ergeç Övgüler Yağdırdı!
'İnci Taneleri' Dizisiyle Fırtınalar Estiren Hazar Ergüçlü'ye Rol Arkadaşı Selma Ergeç Övgüler Yağdırdı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/haz...
Kanal D’nin reyting rekortmeni ‘İnci Taneleri’ dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’ye övgüler yağdırdı.
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Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'İnci Taneleri' ekrana damga vuran bölümleriyle her hafta konuşulmayı başarıyor.
Pavyonda çalışan 'Dilber' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün ise giydiği kıyafetten tutun da danslarına kadar her şey gündem oluyor.
Sosyal medyada oyunculuğunu öve öve bitiremediğimiz Hazar Ergüçlü, yeteneğiyle dillerden düşmeyen oyuncularımızdan.
Geçtiğimiz gün de 'Piraye' karakterine hayat veren rol arkadaşı Selma Ergeç, kızı Yasmin ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Milliyet'in haberine göre; basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "Dizinin başarısından dolayı çok mutluyum. Tartışmalara da sebep olması güzel bir şey. Her şey tartışılmalı bence, zararı olmaz" açıklamasını yaptı.
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"Dizideki dans sahneleri çok konuşuluyor. Bununla ilgili düşünceleriniz neler?" sorusuna ünlü isim, "Hazar şahane oynuyor, Sezar'ın hakkı Sezar'a."
"Herkes şahane oynuyor ama Hazar olağanüstü performans gösteriyor. Şapka çıkarıyorum onun oyunculuğuna" ifadelerini kullandı.
Siz Hazar Ergüçlü'nün oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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