Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Hastalığının Ortaya Çıkmasıyla İlk Olarak İşten Atıldığını Söyledi!
Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Hastalığının Ortaya Çıkmasıyla İlk Olarak İşten Atıldığını Söyledi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=V84zZ...
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 'Aramızda Kalmasın' programına katılarak dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi.
Tanyeli'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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Tanyeli'den geçtiğimiz sene hayranlarını üzen haber gelmişti. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.
Bir süre önce tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli, sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde de Türkan Şerbetçi, sahibi olduğu Cahide Palazzo ev sahipliğinde Tanyeli'ye moral gecesi düzenledi.
Dün 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Tanyeli, hem eski çalıştığı kuruma sitem etti hem de kendisi için düzenlenen moral gecesi hakkında konuştu.
Kanser tanısı konulmadan önce dans eğitmenliği yaptığı kurumdan çıkarıldığını söyleyerek "İlk işleri beni sigortadan men etmek, işten atmak oldu. Burası her zaman senin yerin, iyileşince tekrar görüşürüz" dediler.
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Tedavi sürecinden bahsederken artık ameliyatla kurtulma ihtimalinin kalmadığını belirten ünlü isim sözlerine şöyle devam etti: "Arter ve toplardamar içinde olduğu için davetsiz misafirim, ameliyat durumum kapanmış durumda. İyi tarafı da hiç yayılma olmadı."
Kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon dolar toplandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Tanyeli, "Maalesef o rakamlar yok. Olsaydı 'oh' derdim, başka bir şey demezdim" ifadelerini kullandı.
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