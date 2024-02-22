Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Hastalığının Ortaya Çıkmasıyla İlk Olarak İşten Atıldığını Söyledi!

Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 'Aramızda Kalmasın' programına katılarak dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi.

Tanyeli'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇