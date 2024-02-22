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Rafet El Roman Aşırı Alkollü Canlı Yayın Açarak Olay Yaratan Serdar Ortaç Hakkında Üzülerek Açıklama Yaptı

Rafet El Roman Aşırı Alkollü Canlı Yayın Açarak Olay Yaratan Serdar Ortaç Hakkında Üzülerek Açıklama Yaptı

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 16:12

Son dönemlerde alkollü bir şekilde açmış olduğu canlı yayınlarla konuşulan Serdar Ortaç ağza alınmayacak sözler söylemeye devam ediyor. 

Snob Magazin'in haberine göre; Rafet El Roman, Serdar Ortaç'ın canlı yayın açması hakkında konuştu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=974qo...
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Dillerimize pelesenk olan pek çok şarkısıyla gönüllerimize taht kuran Serdar Ortaç son dönemlerle özel hayatıyla gündemde.

Dillerimize pelesenk olan pek çok şarkısıyla gönüllerimize taht kuran Serdar Ortaç son dönemlerle özel hayatıyla gündemde.

Uzun bir zamandır MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı bu yüzden oldukça ağır ilaçlar kullanıyor.

Uzun bir zamandır MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı bu yüzden oldukça ağır ilaçlar kullanıyor.

Son günlerde de birçoğumuzun kullandığı popüler platform TikTok'ta açmış olduğu canlı yayınlarla konuşuluyor.

Son günlerde de birçoğumuzun kullandığı popüler platform TikTok'ta açmış olduğu canlı yayınlarla konuşuluyor.

Pek çok kez ağza alınmayacak sözler sarf eden Serdar Ortaç, Tarkan'a da olmadık şeyler söylemişti.

Pek çok kez ağza alınmayacak sözler sarf eden Serdar Ortaç, Tarkan'a da olmadık şeyler söylemişti.

Tarkan'a hakaretlerde bulunan Serdar Ortaç daha sonra özür dilemişti.👇

Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı sosyal medyadan bir türlü uzaklaşamıyor. Geçtiğimiz günlerde tekrardan sarhoş bir halde canlı yayın açmıştı.

Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı sosyal medyadan bir türlü uzaklaşamıyor. Geçtiğimiz günlerde tekrardan sarhoş bir halde canlı yayın açmıştı.

Her canlı yayınıyla gündem olmaya devam eden Serdar Ortaç bu defa da kendisine hakim olamadı. Yardımcısı ise duruma müdahale ederek canlı yayını kapattı.

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Son olarak yakın arkadaşı Rafet El Roman "Hoş değil Serdar'a hepimiz üzülüyoruz. Kendi aramızda Serdar'ın bu hallerini değerlendiriyoruz. Onu da anlıyoruz, zor bir süreçten geçiyor."

Son olarak yakın arkadaşı Rafet El Roman "Hoş değil Serdar'a hepimiz üzülüyoruz. Kendi aramızda Serdar'ın bu hallerini değerlendiriyoruz. Onu da anlıyoruz, zor bir süreçten geçiyor."

"Buradan da geçmiş olsun diyorum, ciddi hastalığı var. Üzerine psikolojik sıkıntılar girince bazen insanlar hata ve yanlışları daha kolay sergiliyor. Tavsiyem, sosyal medyadan uzak durmalı. Özellikle canlı yayından." diye konuştu.

"Buradan da geçmiş olsun diyorum, ciddi hastalığı var. Üzerine psikolojik sıkıntılar girince bazen insanlar hata ve yanlışları daha kolay sergiliyor. Tavsiyem, sosyal medyadan uzak durmalı. Özellikle canlı yayından." diye konuştu.

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