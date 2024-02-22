Rafet El Roman Aşırı Alkollü Canlı Yayın Açarak Olay Yaratan Serdar Ortaç Hakkında Üzülerek Açıklama Yaptı

Son dönemlerde alkollü bir şekilde açmış olduğu canlı yayınlarla konuşulan Serdar Ortaç ağza alınmayacak sözler söylemeye devam ediyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Rafet El Roman, Serdar Ortaç'ın canlı yayın açması hakkında konuştu.