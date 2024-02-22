Berdan Mardini ile Tivorlu İsmail'in 'Hep Yek' Setinde Bir Araya Geldiği Anlar Hepimizi Güldürdü!
Berdan Mardini ile Tivorlu İsmail'in 'Hep Yek' Setinde Bir Araya Geldiği Anlar Hepimizi Güldürdü!
Instagram paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamarıyla gündem olan türkücü Berdan Mardini en son 'Hep Yek' setinde Tivörlü İsmail ile bir araya gelerek bir video yayınladılar.
Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Berdan Mardini, giydiği kıyafetlerden tutun yaptığı açıklamalara kadar pek çok konuyla sıkça magazin gündemindeki yerini alıyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşulan Berdan Mardini'nin baştan aşağı pembe giydiği kombini epey eleştirilmişti.
Ünlü türkücü aynı zamanda kendisine ait olan ve üretimini Mardin'de yaptığı bir parfüm markası kurmuştu.
Hatta kendi ismini taşıyan parfüm ve kozmetik ürünlerinin tanıtım toplantısında İngiltere Kralı Charles’a parfümlerinden gönderdiğini söylemişti.
Son olarak kendisi gibi müzisyen Tivörlü İsmail ile 'Hep Yek' setinde bir araya gelerek bir video paylaştılar.
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Ortaya çıkan görüntüler komik yorumların gelmesine neden oldu.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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