Ebru Şahin'in Cedi Osman ile Çıktığı Meksika Tatilinden Paylaştığı Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Ebru Şahin'in Cedi Osman ile Çıktığı Meksika Tatilinden Paylaştığı Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Ünlüler dünyasının sevilen çiftlerinden Cedi Osman ve Ebru Şahin çiftinin aşklarına hayranlıkla bakmaya devam ediyoruz. Son olarak çıktıkları Meksika tatilinden Ebru Şahin'in paylaştığı fotoğraf kareleri epey beğenildi.
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2020 yılında dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman ünlüler dünyasının en beğenilen çiftlerinden.
Özellikle sosyal medyayı çok sık kullanan Ebru Şahin, Cedi Osman'la birlikte çıktıları tatillerden fotoğraf serileri paylaşmayı ihmal etmiyor.
Her anları gözlerimizden kalpler çıkartan ünlü çift bir süredir Meksika'da tatil yapıyor.
Ebru Şahin ise bu güzel anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Bu tatil kareleri kısa sürede epey beğenildi.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım.👇
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