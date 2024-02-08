Pankreas Kanseri Olan Tanyeli Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu: "Ameliyat Olabilirim Ama Çok Riskli"
Pankreas Kanseri Olan Tanyeli Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu: "Ameliyat Olabilirim Ama Çok Riskli"
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Tanyeli'den geçtiğimiz sene hayranlarını üzen haber gelmişti. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.
En son tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli sağlık durumuyla ilgili Hürriyet'e konuştu. 👇
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Bir döneme damgasını vuran oryantal Tanyeli son dönemlerde her şeyden çok sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.
Bir süre önce Pankreas kanserine yakalanan ve hemen ardından kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli iyileşme sürecine girmişti.
Geçtiğimiz ay 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Tanyeli hem kendisine destek veren isimleri hem de yaşadığı zorlukları anlatmıştı.
İstanbul'daki tedavisi geçtiğimiz hafta tamamlanan Tanyeli'nin tedavisine devam etmesi için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.
21 Ekim 2023'de Küba’ya uçan 52 yaşındaki Tanyeli'ye yapılan tedavinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Bir süredir yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki ay ameliyat olmuştu.
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Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli yaşadığı süreçle alakalı merak edilenleri Hürriyet'e anlattı.👇
"O da bana aşı yolunu açabilir. O zaman çok mutlu olurum. İngiltere’de bir klinik var, Avrupa’nın en büyük kliniği. Çok pahalı. Oraya raporlarımı yollayacağım."
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