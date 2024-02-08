Pankreas Kanseri Olan Tanyeli Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu: "Ameliyat Olabilirim Ama Çok Riskli"

'Belçika’da pankreasla ilgili çok iyi bir hastane var. Japonlar damar değişme tekniği geliştirmişler. Her yeri takip ediyorum. Buradaki doktorlarıma ayrıca çok güveniyorum. Şu anda aldığım immünoterapi var. Onunla biraz küçültmeye çalışıyorlar. Saatli bomba gibi, nereden ne zaman patlayacağı belli değil ama sıkıntı yok.'