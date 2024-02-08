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Pankreas Kanseri Olan Tanyeli Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu: "Ameliyat Olabilirim Ama Çok Riskli"

Pankreas Kanseri Olan Tanyeli Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu: "Ameliyat Olabilirim Ama Çok Riskli"

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 13:34

Tanyeli'den geçtiğimiz sene hayranlarını üzen haber gelmişti. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. 

En son tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli sağlık durumuyla ilgili Hürriyet'e konuştu. 👇

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Bir döneme damgasını vuran oryantal Tanyeli son dönemlerde her şeyden çok sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Bir döneme damgasını vuran oryantal Tanyeli son dönemlerde her şeyden çok sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Bir süre önce Pankreas kanserine yakalanan ve hemen ardından kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli iyileşme sürecine girmişti.

Bir süre önce Pankreas kanserine yakalanan ve hemen ardından kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli iyileşme sürecine girmişti.

Geçtiğimiz ay 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Tanyeli hem kendisine destek veren isimleri hem de yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Geçtiğimiz ay 'Aramızda Kalmasın'a konuk olan Tanyeli hem kendisine destek veren isimleri hem de yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Canlı yayındaki konuşmasının tamamına burada yer vermiştik.👇

İstanbul'daki tedavisi geçtiğimiz hafta tamamlanan Tanyeli'nin tedavisine devam etmesi için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.

İstanbul'daki tedavisi geçtiğimiz hafta tamamlanan Tanyeli'nin tedavisine devam etmesi için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.

21 Ekim 2023'de Küba’ya uçan 52 yaşındaki Tanyeli'ye yapılan tedavinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Bir süredir yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki ay ameliyat olmuştu.

21 Ekim 2023'de Küba’ya uçan 52 yaşındaki Tanyeli'ye yapılan tedavinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Bir süredir yurt içi ve yurt dışında tedavisi devam eden Tanyeli, önceki ay ameliyat olmuştu.
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Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli yaşadığı süreçle alakalı merak edilenleri Hürriyet'e anlattı.👇

Şimdilerde tedavisi devam eden Tanyeli yaşadığı süreçle alakalı merak edilenleri Hürriyet'e anlattı.👇

'Tedaviyi 8 aydır devam ettiriyorlar. Damarlardan biraz çekilirse hemen kesip alacaklar kanserli bölgeyi. Damarlarda olduğu sürece ameliyat yapabilirler ama çok riskli, ona da ben yanaşmıyorum. Küba’ya gittim geldim, son gördüğüm radyoterapiden sonra belki mutasyona uğramış olabilir.'

"O da bana aşı yolunu açabilir. O zaman çok mutlu olurum. İngiltere’de bir klinik var, Avrupa’nın en büyük kliniği. Çok pahalı. Oraya raporlarımı yollayacağım."

"O da bana aşı yolunu açabilir. O zaman çok mutlu olurum. İngiltere’de bir klinik var, Avrupa’nın en büyük kliniği. Çok pahalı. Oraya raporlarımı yollayacağım."

'Belçika’da pankreasla ilgili çok iyi bir hastane var. Japonlar damar değişme tekniği geliştirmişler. Her yeri takip ediyorum. Buradaki doktorlarıma ayrıca çok güveniyorum. Şu anda aldığım immünoterapi var. Onunla biraz küçültmeye çalışıyorlar. Saatli bomba gibi, nereden ne zaman patlayacağı belli değil ama sıkıntı yok.'

Tanyeli'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Tanyeli'nin bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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