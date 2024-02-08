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‘Aile’ Dizisinin ‘Hülya Soykan’ı Nur Sürer’in Acı Günü: Kardeşi Hayatını Kaybetti!

‘Aile’ Dizisinin ‘Hülya Soykan’ı Nur Sürer’in Acı Günü: Kardeşi Hayatını Kaybetti!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 11:17

En son 'Aile' dizisinde Hülya Soykan karakteriyle fırtınalar estiren usta oyuncu Nur Sürer'in kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti. 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/yasam/...
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Şimdiye kadar ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, ‘Kurşun Yarası’, ‘Lale Devri’, ‘Ihlamurlar Altında’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Çukur’, ‘Camdaki Kız’ ve son olarak da 'Aile' gibi çok başarılı yapımlarda yer alan Nur Sürer'i severek takip ediyoruz.

Şimdiye kadar ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’, ‘Kurşun Yarası’, ‘Lale Devri’, ‘Ihlamurlar Altında’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Çukur’, ‘Camdaki Kız’ ve son olarak da 'Aile' gibi çok başarılı yapımlarda yer alan Nur Sürer'i severek takip ediyoruz.

Yer aldığı bütün projelerde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren usta oyuncu Nur Sürer, 'Aile' dizisinde canlandırdığı 'Hülya Soykan' karakterine geçtiğimiz hafta final bölümüyle veda etmişti.

Yer aldığı bütün projelerde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren usta oyuncu Nur Sürer, 'Aile' dizisinde canlandırdığı 'Hülya Soykan' karakterine geçtiğimiz hafta final bölümüyle veda etmişti.

Genellikle kariyeri dışında pek fazla gündeme gelmeyen oyuncu geçtiğimiz yıl Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında söylediklerini hedef almıştı.

Genellikle kariyeri dışında pek fazla gündeme gelmeyen oyuncu geçtiğimiz yıl Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında söylediklerini hedef almıştı.

Farah Zeynep Abdullah ile Yılmaz Güney ailesinin arasında çıkan tartışmaya Nur Sürer de dahil olmuştu. Detaylara burada yer vermiştik.👇

69 yaşındaki oyuncu dün hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Biricik kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti.

69 yaşındaki oyuncu dün hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Biricik kardeşi Süleyman Sürer hayatını kaybetti.

Dün tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nden sabah saatlerinde gelen vefat haberiyle herkesi sarstı.

Dün tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nden sabah saatlerinde gelen vefat haberiyle herkesi sarstı.
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Sürer ailesinin en küçük çocuğu olan Süleyman Sürer, Muğla’da ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sürer ailesinin en küçük çocuğu olan Süleyman Sürer, Muğla’da ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mekanı cennet olsun. Sevenlerine Allah'tan sabır diliyoruz.

Mekanı cennet olsun. Sevenlerine Allah'tan sabır diliyoruz.

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