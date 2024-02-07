Esprili Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiren Eda Sakız, Sevgilisi Burak Bulut’u Uçakta İfşaladı!

'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarıyla kalpleri fetheden Burak Bulut kendisi gibi şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile bir yıldan fazla bir süredir evli.

Esprili paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift bu defa uçaktan paylaştı. 👇