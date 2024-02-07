Esprili Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiren Eda Sakız, Sevgilisi Burak Bulut’u Uçakta İfşaladı!
Esprili Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiren Eda Sakız, Sevgilisi Burak Bulut’u Uçakta İfşaladı!
'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarıyla kalpleri fetheden Burak Bulut kendisi gibi şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile bir yıldan fazla bir süredir evli.
Esprili paylaşımlarıyla adından söz ettiren çift bu defa uçaktan paylaştı. 👇
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Şarkıları ve efendiliğiyle kalbimizi fetheden Burak Bulut’un kendisi gibi şarkıcı olan Eda Sakız ile bir yılı aşkın süredir devam eden mutlu bir ilişkisi var.
Özellikle Burak Bulut, 'Cano', 'Sevmedim Deme', 'Manolya' ve 'Kehribar' gibi şarkılarla son dönemlerde büyük bir yükselişe geçti.
Kariyer basamaklarını hızla çıkarak müzik listelerini altüst eden Burak Bulut, son zamanlarda özel hayatıyla epey gündemde.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Eda Sakız ile birlikte yaptıkları paylaşımlar takipçileri tarafından sevilerek takip ediliyor.
Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Eda Sakız bu defa eşiyle uçaktan bir paylaşım yaptı.
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"Arkadaşlar bugün aktif olacağım diye story attıktan 5 saniye sonra Burak Bulut" notuyla paylaştı.👇
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