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Uzaktan Yakından Alakası Olmasa da Çağatay Ulusoy'a Benzediği İddia Edilen Kebapçı Kahkaha Attırdı!

Uzaktan Yakından Alakası Olmasa da Çağatay Ulusoy'a Benzediği İddia Edilen Kebapçı Kahkaha Attırdı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
07.02.2024 - 15:29

Twitter'da 'Çağatay Ulusoy'a benzeyen kebapçı' açıklamasıyla paylaşılan video kısa sürede viral oldu. Kebapçı ve Çağatay Ulusoy'un alakasızlık seviyesine ise birbirinden komik yorumlar yapıldı.

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Bir kebapçının "Çağatay Ulusoy'a benzeyen kebapçı" olarak paylaşıldığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Bir kebapçının "Çağatay Ulusoy'a benzeyen kebapçı" olarak paylaşıldığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Çağatay Ulusoy'la değil de daha çok Hakan Muhafız'daki Harun'a benzeyen abimiz, @antepligurme isimli Instagram hesabında paylaşılınca kısa sürede viral hale geldi.

Çağatay Ulusoy'la değil de daha çok Hakan Muhafız'daki Harun'a benzeyen abimiz, @antepligurme isimli Instagram hesabında paylaşılınca kısa sürede viral hale geldi.

Çağatay Ulusoy a.k.a Kebapçı Beyefendi'nin videosunu da şöyle bırakalım isterseniz 👇

Olayda adı geçen ikilinin alakasızlık seviyesi ise Twitter ahalisinin diline düştü!

Olayda adı geçen ikilinin alakasızlık seviyesi ise Twitter ahalisinin diline düştü!
twitter.com

Ve birbirinden komik yorumlar yapıldı.

Ve birbirinden komik yorumlar yapıldı.
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Peki siz bu benzerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? 😂

Peki siz bu benzerlik hakkında ne düşünüyorsunuz? 😂
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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