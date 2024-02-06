Seni Çok Üzerler: Bir Arkadaş Grubunun Hazırladığı 'Erkek Kriterleri' Listesindeki Dikkat Çeken Ayrıntı
Seni Çok Üzerler: Bir Arkadaş Grubunun Hazırladığı 'Erkek Kriterleri' Listesindeki Dikkat Çeken Ayrıntı
Twitter yani yeni adıyla X'te paylaşılan 4 kişilik kadın arkadaş grubunun hazırladığı 'erkek kriterleri' listesindeki dikkat çeken ayrıntı kullanıcıların diline düştü.
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Hepimizin ikili ilişkilerdeki beklentisi ve kriterleri farklıdır.
Kimilerimiz daha sakin bir ilişki severken kimilerimiz heyecanın dorukta olduğu ilişki dinamiğini tercih ederiz.
Partnerimizden beklentilerimiz kadar onlarda aradığımız kriterler de kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Kimi için dış görünüş kimi için ise davranış kriterleri daha önemli.
Twitter'a düşen bir 'kriter' listesi de adeta olay yarattı. 4 kişilik kadın arkadaş grubunun yaptığı bu listede yer alan kriterlerin her biri ise evlere şenlik!
Evlerin arabaların, 1.90 boyların havada uçuştuğu listede Yağmur isimli kadının tek kriteri ise Mustafa olmuş...
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Yağmur'un kriteri görenlerin gözlerini yaşartırken Twitter ahalisinden de yorum gecikmedi!
Herkesin yolu bir gün Bakırköy'e düşecek zaten...
Son birkaç yıldır Yağmur'muşum...
Tabii bir de bu açıdan bakmak lazım...
Rezalet demeyelim de...
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Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz?
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