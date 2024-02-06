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Seni Çok Üzerler: Bir Arkadaş Grubunun Hazırladığı 'Erkek Kriterleri' Listesindeki Dikkat Çeken Ayrıntı

Seni Çok Üzerler: Bir Arkadaş Grubunun Hazırladığı 'Erkek Kriterleri' Listesindeki Dikkat Çeken Ayrıntı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
07.02.2024 - 01:51

Twitter yani yeni adıyla X'te paylaşılan 4 kişilik kadın arkadaş grubunun hazırladığı 'erkek kriterleri' listesindeki dikkat çeken ayrıntı kullanıcıların diline düştü.

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Hepimizin ikili ilişkilerdeki beklentisi ve kriterleri farklıdır.

Hepimizin ikili ilişkilerdeki beklentisi ve kriterleri farklıdır.

Kimilerimiz daha sakin bir ilişki severken kimilerimiz heyecanın dorukta olduğu ilişki dinamiğini tercih ederiz.

Kimilerimiz daha sakin bir ilişki severken kimilerimiz heyecanın dorukta olduğu ilişki dinamiğini tercih ederiz.

Partnerimizden beklentilerimiz kadar onlarda aradığımız kriterler de kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Kimi için dış görünüş kimi için ise davranış kriterleri daha önemli.

Partnerimizden beklentilerimiz kadar onlarda aradığımız kriterler de kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Kimi için dış görünüş kimi için ise davranış kriterleri daha önemli.

Twitter'a düşen bir 'kriter' listesi de adeta olay yarattı. 4 kişilik kadın arkadaş grubunun yaptığı bu listede yer alan kriterlerin her biri ise evlere şenlik!

Twitter'a düşen bir 'kriter' listesi de adeta olay yarattı. 4 kişilik kadın arkadaş grubunun yaptığı bu listede yer alan kriterlerin her biri ise evlere şenlik!

Kimi maneviyat, kimi maddiyat kimi ise ikisini birden istemiş!

Evlerin arabaların, 1.90 boyların havada uçuştuğu listede Yağmur isimli kadının tek kriteri ise Mustafa olmuş...

Evlerin arabaların, 1.90 boyların havada uçuştuğu listede Yağmur isimli kadının tek kriteri ise Mustafa olmuş...

Ah be Yağmur...

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Yağmur'un kriteri görenlerin gözlerini yaşartırken Twitter ahalisinden de yorum gecikmedi!

Yağmur'un kriteri görenlerin gözlerini yaşartırken Twitter ahalisinden de yorum gecikmedi!
twitter.com

Herkesin yolu bir gün Bakırköy'e düşecek zaten...

Herkesin yolu bir gün Bakırköy'e düşecek zaten...
twitter.com

Son birkaç yıldır Yağmur'muşum...

Son birkaç yıldır Yağmur'muşum...
twitter.com

Tabii bir de bu açıdan bakmak lazım...

Tabii bir de bu açıdan bakmak lazım...
twitter.com

Rezalet demeyelim de...

Rezalet demeyelim de...
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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