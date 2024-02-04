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İlişkilerle İlgili Dev Anket: 'İkili İlişkilerde Bunları Yapar mıydınız?' Soruları Sizi Epey Terletecek!

İlişkilerle İlgili Dev Anket: 'İkili İlişkilerde Bunları Yapar mıydınız?' Soruları Sizi Epey Terletecek!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
04.02.2024 - 10:01

Twitter yeni adıyla X'te Eylül isimli bir kadın kullanıcı 'Sevgiliniz bunları yapmak istese tepkiniz ne olurdu?' başlığıyla 24 soru sordu. Bizler de bu soruları siz değerli Onedio okuyucularımıza sormak istedik!

O zaman ilişkilerle ilgili dev anketimizle sizleri baş başa bırakıyoruz!

İyi eğlenceler, kolay gelsin! 🚀

Kaynak: https://twitter.com/tthettiis/status/...
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6. Bu soruya iki ayrı yanıt bekliyoruz!

6. Bu soruya iki ayrı yanıt bekliyoruz!

7. Şimdi aynı durumu sevgiliniz için düşünün.

7. Şimdi aynı durumu sevgiliniz için düşünün.

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21. Yani en büyük aşklar

21. Yani en büyük aşklar

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