İlişkilerle İlgili Dev Anket: 'İkili İlişkilerde Bunları Yapar mıydınız?' Soruları Sizi Epey Terletecek!

Twitter yeni adıyla X'te Eylül isimli bir kadın kullanıcı 'Sevgiliniz bunları yapmak istese tepkiniz ne olurdu?' başlığıyla 24 soru sordu. Bizler de bu soruları siz değerli Onedio okuyucularımıza sormak istedik!

O zaman ilişkilerle ilgili dev anketimizle sizleri baş başa bırakıyoruz!

İyi eğlenceler, kolay gelsin! 🚀