İlişkilerle İlgili Dev Anket: 'İkili İlişkilerde Bunları Yapar mıydınız?' Soruları Sizi Epey Terletecek!
İlişkilerle İlgili Dev Anket: 'İkili İlişkilerde Bunları Yapar mıydınız?' Soruları Sizi Epey Terletecek!
Kaynak: https://twitter.com/tthettiis/status/...
Twitter yeni adıyla X'te Eylül isimli bir kadın kullanıcı 'Sevgiliniz bunları yapmak istese tepkiniz ne olurdu?' başlığıyla 24 soru sordu. Bizler de bu soruları siz değerli Onedio okuyucularımıza sormak istedik!
O zaman ilişkilerle ilgili dev anketimizle sizleri baş başa bırakıyoruz!
İyi eğlenceler, kolay gelsin! 🚀
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6. Bu soruya iki ayrı yanıt bekliyoruz!
7. Şimdi aynı durumu sevgiliniz için düşünün.
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21. Yani en büyük aşklar
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